Glumicu iz 'Kumova' oduševila je gesta žena koje je srela dok je kupovala namirnice: Toliko me to dirnulo

Glumica Daria Lorenci Flatz ostala je zadivljena ženskom solidarnošću koju je doživjela dok je obavljala kupnju namirnica. Na TikToku je oduševljeno s pratiteljima podijelila što joj se dogodilo dok je bila u kupnji i bila je ganuta reakcijom žena koje su joj ponudile pomoć dok se mučila s nošenjem vrećica punih namirnica.

- Sad sam bila u dućanu, imam pauzu na snimanju i išla sam obaviti šoping za doma i naravno, to su četiri vreće ogromne, ona torba cijela puna što se vuče, to je tako u peteročlanoj obitelji. To nam je otprilike za tjedan dana. I sad trebam to nekako dotegliti do auta - počela je priču Darija i u nastavku videa objasnila što se potom dogodilo.

- Tu mi je već jedna žena rekla: 'Ja ću vam čuvati cekere dok nosite jednu turu, vraćate se po drugu'. Druga je došla i rekla: 'Ma ja ću nositi s Vama'. Kažem joj: 'Ma ne, ja ću to odnijeti'. Odnesem, i sad me ova gospođa presretne na ulici i kao: 'Ja sam to stvarno htjela ponijeti s vama' - pričala je Daria u videu ne skrivajući koliko su je ove geste oduševile i dirnule, što je i naglasila u nastavku videa.

- Toliko me dirnula ta ženska solidarnost, da bi one s tobom i cekere nosile. A onda mi je jedna treća prišla dok sam sjedila na kavi i rekla da je toliko sretna da me gleda u tim serijama i da dižem atmosferu, da sam pozitiva, da me voli vidjeti. Bože, koliko je to nekako lijepo. Kad ti se vrati ono što se trudiš davati i kad vidiš da je prepoznato. Onda nekome daš veselje, a prepoznavajući to veselje i tebi se to veselje vraća. Znači, eto. Lijepo - dirnuta je bila Daria. Glumicu gledatelji obožavaju gledati u seriji "Kumovi" na Novoj TV gdje glumi Jadranku Macan - Vinkovu suprugu, majku od Matije i Pere, gastarbajtericu porijeklom iz Bosne.