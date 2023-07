Glumica uzvratila agentu za nekretnine koji joj se rugao: Srami se! Djeca su mi završila u bolnici

Tori Spelling (50), glumica koju televizijska publika pamti po ulozi u seriji "Beverly Hills, 90210" objavila je niz SMS poruka koje je navodno razmijenila s trgovcem nekretninama, koji se odlučio našaliti s krizom kroz koju njezina obitelj prolazi. Na svom Instagram storyju objavila je poruke koje je razmijenila s agentom nekretnina Robertom Vinsonom koji joj je poslao poruku u kojoj je pisalo: Posljednji bizaran upit. Tori mu na to odgovara: “Žao mi je? Pretpostavljam da to nije bilo namijenjeno meni.”

Vinson, koji očito nije imao pojma da mu je upit o nekretnini poslala zbilja Tori Spelling, odgovara: "To je više za Karen."

Trgovac nekretninama zatim dodaje: “Tori Spelling je tražila najam na mjesec dana. Ako pratite njezinu situaciju na TMZ-u, sve je to jako zabavno.” Glumica mu je na to ljutito odgovorila: “Ovo je Tori Spelling. Wow! Kod vas zbilja prevladava empatija i dobrota. Zabavlja vas činjenica što moja djeca i ja prolazimo kroz veliki problem.”

Glumica koja se razvodi od oca svoje djece, Deana McDermotta, mjesecima se bori s problemom plijesni u obiteljskom domu i tražila je kuću za najam kao privremeno rješenje dok ne sanira plijesan u svojoj kući. Nakon što je s pratiteljima na Instagramu podijelila prepisku s Vinsonom napisala je: “I ovaj čovjek je otac! Pretpostavljam da se previše nadam da ljude vodi dobrota. Sram te bilo Robert Vinson. Moja djeca su zbog plijesni završila u bolnici i trebamo dom, a vi ovako postupate s ljudima? Ismijavajući njihovu situaciju?"

Kao odgovor na situaciju, Vinson je za Page Six rekao: U Hollywoodu je raširena pojava lažnog predstavljanja i zato sam pomislio kako ne komuniciram s pravom Tori Spelling. Tvrdio je kako je, nakon što mu je Spelling poslala upit o najmu, zatražio da mu pošalje dokaz da je to ona, ali ona mu na to više nikad nije odgovorila i slutio je kako je riječ o prevari.

Ranije ovog mjeseca, Spelling i njezino petero djece, Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) i Beau (6), primijećeni su kako borave u motelu u kojem noćenje stoji 100 dolara. Prije toga su neko vrijeme boravili i kod prijatelja jer su vjerovali kako će se problem s plijesni brzo riješiti, ali to se nije dogodilo.

