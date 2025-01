Glumica napala Meghan Markle i princa Harryja zbog pomoći žrtvama požara: 'Oni su turisti katastrofe!'

Bivša zvijezda serije "Family Ties" Justine Bateman izazvala je kontroverzu nakon što je oštro kritizirala princa Harryja i Meghan Markle zbog njihovog angažmana u pomoći žrtvama razornih požara u Los Angelesu. Izvori bliski vojvodi i vojvotkinji od Sussexa kažu da su "uvrijeđeni" ovim optužbama, prenosi Page Six.

Bateman je na društvenoj mreži X (bivši Twitter) optužila kraljevski par da su "turisti katastrofe" i "lovci na ambulante" nakon što su viđeni kako pomažu u evakuacijskom centru u Pasadeni. - Kakvu odbojnu 'foto operaciju' su postigli. Obilaze štetu? Jesu li oni sada političari? Ne žive ovdje; oni su turisti. Turisti katastrofe - napisala je 58-godišnja glumica.

Meghan Markle and Harry are no better than ambulance chasers. What a repulsive "photo op" they achieved. They are "touring the damage"? Are they politicians now? They don't live here; they are tourists.

Disaster Tourists. #PalisadesFire https://t.co/Kv6v6jSX4y