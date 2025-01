Donald Trump odabrao zvijezdu koja će pjevati na njegovoj inauguraciji, evo o kome je riječ

Superzvijezda country glazbe Carrie Underwood izvest će pjesmu "America the Beautiful" na inauguraciji novoizabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koja će se održati 20. siječnja. Ovu informaciju potvrdio je glasnogovornik inauguracijskog odbora putem službenog programa.

"Osjećam duboku ljubav prema našoj zemlji i iskreno sam počašćena pozivom da pjevam na inauguraciji. Velika mi je čast biti dijelom ovog povijesnog događaja," izjavila je Underwood, prenosi Daily Mail. Dodala je kako je ponizna zbog prilike da sudjeluje u trenutku kada je od iznimne važnosti da se svi okupe u duhu jedinstva i zajedničkog gledanja prema budućnosti. Tijekom svoje uspješne glazbene karijere, koja uključuje brojne Grammy nagrade, Underwood se uglavnom držala podalje od političkih tema, što njezin nastup čini još zanimljivijim za ovu priliku.

Carrie Underwood svjetsku je slavu stekla 2005. godine pobjedom u četvrtoj sezoni popularnog glazbenog natjecanja "American Idol". Njezin debitantski album Some Hearts, objavljen iste godine, postao je jedan od najprodavanijih country albuma svih vremena, zahvaljujući hitovima poput "Jesus, Take the Wheel" i "Before He Cheats". Album je osvojio brojne nagrade, uključujući nekoliko Grammyja, a Carrie je ubrzo postala jedno od vodećih imena u svijetu country glazbe.

Nakon uspješnog početka, Underwood je nastavila graditi impresivnu karijeru. Do danas je izdala više od osam studijskih albuma, uključujući Carnival Ride, Play On i Cry Pretty, od kojih su svi postigli veliki komercijalni i kritički uspjeh. Njezin zvuk spaja tradicionalni country s modernim pop elementima, što je pridonijelo njezinoj širokoj privlačnosti i bazenu obožavatelja diljem svijeta.

Uz glazbu, Underwood se okušala i u drugim područjima. Glumila je u filmovima i serijama, uključujući ulogu u filmskoj adaptaciji "Soul Surfer".

Također je bila domaćin prestižnih dodjela nagrada, poput Country Music Association Awards, i postala zaštitno lice nekoliko velikih brendova. Carrie je poznata po svom radu, osobito u kampanjama za prava životinja i humanitarnim projektima, kroz koje aktivno pomaže zajednicama u potrebi. Podsjetimo, Carrie Underwood danas se ubraja među najutjecajnije izvođače country glazbe svih vremena. Njezina posvećenost, talent i autentičnost donijeli su joj priznanje u industriji i vjernu publiku širom svijeta.

Donald Trump, republikanski bivši predsjednik, ponovno je došao u središte pozornosti nakon što je na izborima 5. studenoga porazio potpredsjednicu Kamalu Harris. Njegov politički uspon pratio je niz kontroverzi, uključujući reakcije umjetnika koji su ga pozvali da prestane koristiti njihove pjesme u političkim kampanjama.

Primjerice, Beyonce, Celine Dion, Neil Young i Guns N' Roses javno su zatražili od Trumpa da prestane koristiti njihovu glazbu, što je bio slučaj i tijekom izbora 2016. i 2024. godine. Unatoč tim sporovima, Trump je tijekom svoje političke karijere dobio podršku brojnih umjetnika i javnih osoba, uključujući repera Wake Flocka Flamea, country pjevača Kid Rocka te Billyja Raya Cyrusa, poznatog glazbenika i oca pop zvijezde Miley Cyrus.

