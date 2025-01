Meghan Markle odgodila prikazivanje svog serijala na Netflixu, a ovo je razlog

Svi obožavatelji, ali i kritičari Meghan Markle koji su s nestrpljenjem čekali 15. siječnja kako bi na Netflixu pogledali njezin lifestyle serijal “S ljubavlju, Meghan”, morat će pričekati još neko vrijeme. Naime, u dogovoru s Netflixom Meghan je odlučila odgoditi prikazivanje serijala zbog katastrofalnih požara koji su zahvatili Los Angeles. – Zahvalna sam svojim partnerima u Netflixu što su me podržali u odgodi lansiranja dok se fokusiramo na potrebe onih pogođenih požarima u mojoj rodnoj državi Kaliforniji – napisala je Markle u izjavi koju je prenio Netflix. Nakon što je sa suprugom, princem Harryjem napustila kraljevsku obitelj i odstupila s kraljevskih dužnosti osnovali su produkcijsku kuću Archewell Productions te su potpisali unosan ugovor s Netflixom vrijedan vrtoglavih 100 milijuna dolara. U sklopu tog ugovora već su objavili serijale “Harry & Meghan”, “Heart of Invictus”, “Polo” i “Live to Lead” te je 15. siječnja premijerno trebao biti prikazan “S ljubavlju, Meghan” u kojem vojvotkinja od Sussexa dijeli svoje savjete i trikove za kuhanje, vrtlarstvo, rukotvorine... Tako smo u objavljenom najavnom videu mogli vidjeti kako Meghan priprema svoja omiljena jela, odaje trikove kako složiti savršen cvjetni aranžman, ugošćuje komičarku Mindy Kaling i glumicu Abigail Spencer te kuha sa slavnim chefovima.

– Ne težimo savršenstvu, težimo radosti – naglašava Meghan u najavnom videu serijala koji ima osam nastavaka i svaki je u trajanju od 30 minuta. Želja joj je bila publici prikazati što privatno voli raditi i čime se bavi, ali odlučila je kako ipak neće gledatelje sasvim pustiti u svoj privatni svijet jer je serijal snimala na imanju obitelji Cipolla koje je vrijedno pet milijuna dolara i nalazi se u blizini vile u Montecitu u kojoj Meghan živi s Harryjem i njihovo dvoje djece, sinom Archijem i kćeri Lilibet. Kada je objavljen video sa snimkama iz ovog lifestyle serijala, stručnjakinja za odnose s javnošću Chloe Franses napisala je kako je ovo Meghanin povratak korijenima jer je vojvotkinja bila lifestyle blogerica prije nego što se udala za princa Harryja. Kao i uvijek kada vojvoda i vojvotkinja od Sussexa predstave neki novi projekt, i ovaj je izazvao podijeljena mišljenja.

I dok je Franses hvali jer je autentična, Alex Silver, stručnjak za odnose s medijima, kaže kako je opet promašila put kojim bi trebala osvojiti naklonost publike. Mnogi zaključuju kako su Harry i Meghan ovim serijalom razdvojili svoje profesionalne puteve te žele stvoriti dva odvojena izvora prihoda. – Čini se da su razdvojili svoje brendove – kaže za BBC Pauline Maclaran, profesorica marketinga i istraživanja potrošača na Royal Hollowayu, i dodaje: – Vjerojatno će biti mnogo uspješniji jer mislim da njih dvoje zajedno nisu baš dobili neko snažno priznanje. Maclaran tvrdi kako ovim serijalom Meghan želi pokazati i kako više nema nikakvih veza s kraljevskom obitelji. – Umjesto toga, fokusira se na životni stil i dobrobit – područja kojima je bila posvećena prije nego što je upoznala Harryja i o tome je pisala na svom blogu The Tig. Kada je počela vezu s Harryjem, ugasila je svoj blog kao i svoju službenu Instagram stranicu, koju je sada opet aktivirala. Prošlog ožujka Meghan je pokrenula drukčiji lifestyle brend pod nazivom American Riviera Orchard.

Trenutačno ima više od 600.000 pratitelja na Instagramu, na kojem je objavila i devet postova od kada je brend lansiran, ali nakon toga nije objavila nijedan post o svom brendu. Neki su nagađali da se ovim novim pothvatom Meghan nada otvoriti nove poslovne prilike za sebe, poput partnerstva s velikim supermarketima i robnim markama.

Stručnjaci kažu kako je zasigurno htjela postići uspjeh kakav je Gwyneth Paltrow ostvarila svojom lifestyle platformom Goop. Maclaran kaže kako će se lifestyle serijal vojvotkinje svidjeti određenom dijelu publike u Americi, ali sumnja kako će taj uspjeh postići i u Velikoj Britaniji. Ondje bi publika mogla ocijeniti kako se radi o površnoj emisiji i sigurno u domovini svog supruga neće ovim serijalom zadobiti simpatije. U svakom slučaju, Meghan i Harry ovakvim projektima pokušavaju popuniti svoj obiteljski budžet jer su nakon odlaska iz kraljevske obitelji ostali bez njihove financijske potpore i sada traže tržište na kojem mogu ostvariti zaradu.