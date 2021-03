Glumica nakon samo mjesec dana prestala dojiti bebu: Borila sam se i nisam uživala u tome

Britanska glumica i reality zvijezda Dani Dyer(24), koju je šira javnost imala prilike upoznati u showu 'Love Island' u pandemiji je postala majka.

Ona i njezin dečko Sammy Kimmence dobili su sinčića kojem su dali ime Santiago, te trenutačno uživaju u ulozi roditelja. Dani puno detalja o privatnom životu dijeli na društvenim mrežama, a osim toga ponekad odgovara i na pitanja pratitelja.

Sada je otkrtila da je prestala dojii nakon samo mjesec dana

- Dojila sam ga i nedavno sam jednostavno prestala. Borila sam se i nisam uživala u tome kako sam mislila da budem. Željela sam samo uživati sa Santiagom i ne uništiti te trenutke bivajući nešto što nisam - kazala je Dani.

- Možda će s mojim drugim djetetom bolje funkcionirati. Ipak, sve dok je on nahranjem i sretan - to mi je jedino bitno - dodala je popularna Britanka.

Kazala je kako joj nije smetalo što je trudna i rodila za vrijeme pandemije. No naglašava da bi joj bilo drago upoznati druge mlade majke, te da bi joj razgovor s drugim ženama pomogao.