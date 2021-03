Sandra Bagarić ispričala kako se zaljubila u svog profesora: 'Odmah sam znala da ću mu roditi djecu'

Operna pjevačica Sandra Bagarić (46) i njen suprug Darko Domitrović (56) u braku su 24 godine, a upoznali su se na zagrebačkoj Akademiji, gdje je Sandra došla studirati iz rodne Zenice, a Darko joj je bio profesor.

- Ja to računam od onog trenutka kad smo se ugledali, kad smo prohodali, a to je bilo 92. godina, u sobi broj 13 na Muzičkoj akademiji gdje smo i sada. Ja sam znala da je to to, ja sam njega ugledala i rekla ovom čovjeku ću roditi djecu. Moj otac je meni rekao kad smo mi došli iz Sarajeva, nemoj molim te kaže kući da mi dovedeš baletana ili muzičara, hahaha, i ja kažem ćaća, evo ga, nije baletan, pijanista je, kazala je Sandra za RTL Exkluziv.

Iako su dvije godine skrivali vezu, podršku su im davali ostali studenti kojima je Darko predavao, a nakon pet i pol godina veze Sandra je zaprosila njega.

- Naš kum Lovro, bili smo na Pagu, i ona iz čista mira kleknula, zaprosila me i on je uslikao, kazao je Darko, a Sandra je dodala kako je ona romantična i poetična duša, te je shvatila da on to neće napraviti kako ona želi, stoga je napravila predstavu.

- Lijepo se okrenuti iza sebe i vidjeti da imaš neku povijest! Ali izazova ima apsolutno svuda, pa mi smo se jedno par puta htjeli razvesti. Ali smo se onda još slađe pomirili i sve to zaboravili, pa zato svađe služe, naglasila je pjevačica. Uz sinove Lovru i Marka tajna njihova braka je u tome što su povezani glazbom. Slove za jedan od najskladnijih i najdugovječnijih parova na sceni.