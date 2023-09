Glumica Anđelka Prpić pokazala zavidnu liniju četiri mjeseca nakon poroda

Glumica Anđelka Prpić podijelila je na Instagramu novu fotografiju na kojoj je pozirala u crvenoj haljini i napisala je: Nek sluti na radost. Samo četiri mjeseca nakon rođenja drugog djeteta glumica je pokazala zavidnu liniju, a obožavatelji su joj u komentarima dali do znanja kako dobro izgleda.

- Mlada damo toliko ste hot da ni ovaj hidrant ne može pomoći! Anđelka,Vi ste radost, ostalo su detalji.Samo naprijed. I zrelost i ljepota, pozitivna ludost i šarm djevojčice. Ma ti si ljepotica. Anđo, divno izgledaš. Naša najljepša glumica. Komad. - napisali su joj u komentarima. Početkom rujna glumica se udala drugi put i njezin novi suprug je Marko Žugić s kojim je u svibnju dobila kćer Čarnu.

Vjenčanje je održano u tajnosti, samo su članovi njihovih obitelji i bliski prijatelji koji su prisustvovali ceremoniji znali da će izreći sudbonosno "da".

VEZANI ČLANCI

- Anđelka nije htjela veliku svadbu, željela je i izbjeći medije koji su od prvog dana njezine veze s Markom pisali o njima dvoje. Zbog toga je odlučila sve to raditi u tajnosti. Niko nije objavljivao fotografije i snimke na društvenim mrežama, a ni ona se nije oglašavala, kazao je izvor za medije u Srbiji. Na Instagramu je ubrzo nakon vjenčanja promijenila i svoje prezime te je djevojačkom Stević dodala i prezime svog supruga. Glumica, domaćoj publici najpoznatija po ulozi u humorističnoj seriji "Andrija i Anđelka", ima sina iz prijašnjeg braka s nekadašnjim najboljim prijateljem njezinog novog odabranika, bivšim suprugom Darijem Prpićem.

Dario i Anđelka sina Jakšu dobili su prije 11 godina. O novoj vezi i prinovi glumica nije dala još nijednu izjavu za medije, ali je prije dvije godine nakon što se rastala od supruga rekla kako su i dalje u prijateljskim odnosima, a takve odnose je zadržala i s ostatkom njegove obitelji.

- Mene umiruje i čini me bezbrižnom to što smo Dario i ja zadržali dobre odnose, ja održavam kontakte s njegovim tatom i sestrom, on s mojim roditeljima i bratom. Mi više nismo ljubavni par, ali smo roditelji i prijatelji, i to ćemo biti zauvijek - rekla je Anđelka u jednom od intervjua.

VIDEO Zgodna navijačica s Davis Cupa: 'Neugodno mi je, uskoro punim 44 godine, ovo je za mlađe djevojke'