Glumac kojeg su žene obožavale zbog vjere nije htio ići na kemoterapiju, a djevojku nije imao 15 godina

Američki glumac Val Kilmer bio je jedan od holivudskih zavodnika o kojem su maštale gotovo sve žene. Šarmirao je najzgodnije glumice i pjevačice, a pozornost, osim izgledom, privlačio je i ulogama u brojnim hit-filmovima u 80-ima u 90-ima. Kilmer godinama ne skida svoj vragolasti osmijeh, a iako je zbog bolesti i godina izgubio crte lica koje su mu osigurale glavne uloge u filmovima i žensku naklonost, njegova pozitivna energija osvaja i dalje.

Glumac se dugo borio s rakom grla, no nije klonuo, već je odlučio sve opisati u novoj knjizi. Riječ je o memoarima pod nazivom 'I'm Your Huckleberry', koje je nedavno objavio, a u kojima je ispričao sve o svojem životu, ali i o borbi s bolešću koju je godinama skrivao. Val se rodio 1959. u Los Angelesu. Iako potječu iz Kalifornije, njegovi roditelji nisu imali veze s industrijom zabave, no on se već u srednjoj školi zaljubio u glumu. Počeo je glumiti u predstavama s prijateljem Kevinom Spaceyem, a poslije je upisao jedan od najpoznatijih američkih konzervatorija, Julliard, gdje je bio najmlađi polaznik dramske sekcije. Zbog školovanja se preselio u New York, a tamo se počeo ozbiljno baviti kazališnom glumom. No njegov talent prepoznali su agenti i producenti, pa je ubrzo dobio ulogu u špijunskoj komediji 'Top Secret'. Hollywood se zaljubio u njega 1986. nakon što je tumačio sporednu ulogu u filmu 'Top Gun', no činilo se da neće dobiti priliku biti glavni glumac.

Sve se to promijenilo 1991. kada je napokon dobio glavnu ulogu u filmu o bendu 'The Doors' u kojem je utjelovio pokojnog glazbenika Jima Morrisona. Dok je bio iznimno aktivan, Kilmer nije volio pričati o privatnom životu. U glumačkim krugovima šuškalo se da je veliki zavodnik, no on u svojoj knjizi tvrdi suprotno. Za sebe kaže da je nepopravljivi romantik, te da ga je jedan prekid gotovo uništio. Volio je Cindy Crawford, Cher i Michelle Pfeiffer, no prekid s glumicom Darryl Hannah bacio ga je na koljena. Iako su u vezi bili samo nekoliko mjeseci, glumac je patio više od pola godine nakon prekida. - Bog zna da mi je srce bilo slomljeno mnogo puta. Ali znao sam da je volim cijelim srcem i da bih je volio do kraja života da mi je dopustila - napisao je u svojoj knjizi. Za razliku od Darryl, situacija s pop-divom Cher s kojom je bio u vezi nekoliko godina bila je potpuno drukčija. - Nisam je htio upoznati. Nije mi bila uopće zanimljiva, činila mi se kao nekakva dosadna osoba koja je stalno u tabloidima - piše Kilmer i nastavlja: - No kada sam je ipak odlučio upoznati, shvatio sam da je ona jedna od najzabavnijih osoba na svijetu. Bili smo u vezi više od godinu dana s prekidima, dok nismo odlučili da bi za nas najbolje bilo da ostanemo samo prijatelji. A prijatelj je ostao i s glumicom Angelinom Jolie u koju se beskrajno zaljubio, no ona nije bila pretjerano zainteresirana za njega. Upoznali su se i sprijateljili na snimanju filma 'Alexander' 2004. Kilmer tvrdi da je jedva čekao scenu u kojoj će je poljubiti, no Jolie nije uzvraćala osjećaje. Bio joj je velika podrška dok se njezina majka borila s rakom, ali nikada ga nije vidjela kao nešto više od prijatelja. Nakon snimanja filma više se nisu ni družili, a Jolie je ubrzo započela vezu s Bradom Pittom.

Val trenutačno nije u vezi, a djevojku nije imao više od 15 godina. Bitku s rakom grla preživio je uz pomoć prijatelja od kojih se zbog financijskih problema udaljio, a dijagnozu je otkrio glumac Michael Douglas.- Razlog zbog kojeg Vala Kilmera već dulje vrijeme nema u javnosti jest to što ima rak, istu vrstu raka koju sam ja uspješno prebolio - rekao je glumac. Kilmer je tada to opovrgnuo i govorio da ima nekakvu oteklinu na vratu koja mu otežava disanje. Naime, negdje oko 2015. zbog loših investicija Val je ostao bez gomile novca, pa se povukao u kolibu u Malibuu, te su mu jedini prijatelji bili poštar i lokalni prodavač. Svidio mu se imidž propalice s plaže, no život mu je ubrzo postao noćna mora.- Počeo sam iskašljavati krvne ugruške, bio sam siguran da umirem - opisao je glumac prve simptome. Pozvao je hitnu pomoć, te se pužući odvukao do ceste da ga kola hitne pomoći mogu pokupiti. Iako mu vjera koju su mu usadili roditelji ne dopušta liječenje, na nagovor bivše djevojke, pjevačice Cher podvrgnuo se kemoterapiji nakon što su mu zbog bolesti natekli jezik i limfne žlijezde, te zbog toga nije mogao govoriti. U intervjuu za Good Morning America, koji je nedavno odradio preko videopoziva, otkrio je da se osjeća mnogo bolje.

- Osjećam se puno bolje nego što zvučim. Dijagnosticiran mi je rak grla, ali brzo sam se oporavio nakon operacije. Ovo što čujete je traheotomija koja mi pomaže u disanju jer su mi natekle žlijezde u grlu - kazao je 60-godišnjak. U istom intervjuu otkrio je da će se uskoro vratiti i glumi. U nastavku filma 'Top Gun' ponovno će utjeloviti Icemana, a mnogi već željno iščekuju kada će simpatičnog glumca opet vidjeti na velikom platnu.