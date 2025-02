Glumac iz hit-serije uhićen zbog napada na dvije žene: 'Iščupao joj je kosu'

Eric Mabius (53), zvijezda serije "Ružna Betty" i brojnih Hallmarkovih filmova, uhićen je u četvrtak u Yuleeju na Floridi, nakon incidenta u lokalnom baru. Glumac je optužen je za prekršajni napad i opiranje uhićenju bez nasilja.

Prema izvješćima šerifovog ureda okruga Nassau, incident se dogodio oko 2 sata ujutro u baru The Goat. Mabius i neimenovana 40-godišnja žena navodno su bili pod utjecajem alkohola. Svjedoci tvrde da je žena bila nepristojna i da ju je osoblje bara više puta zamolilo da ode. Navodno je pljunula na nekoliko gostiju, nakon čega je došlo do sukoba.

Mabius je, prema izvješću, navodno gurnuo jednu ženu, a zatim i drugu, oborivši ih na pod. Izvješća navode da je Mabius potom sjeo na jednu od žena i počeo je čupati za kosu, iščupavši joj pramen s vlasišta. Prisutni su uspjeli odvojiti Mabiusa od žrtve. Važno je napomenuti da žrtva nije željela podnijeti kaznenu prijavu, ali su Mabius i spomenuta žena ipak uhićeni.

Nakon dolaska policije, Mabius je, prema izvješćima, postao "sve agresivniji" i nije se pridržavao uputa da ostane sjediti. U jednom je trenutku pokušao proći iza jednog od zamjenika, što je rezultiralo time da su ga policajci morali vratiti na klupu i uhititi ga zbog opiranja uhićenju bez nasilja. Fotografija uhićenja (mugshot) pokazuje da Mabius ima modricu na desnom oku.

Foto: Profimedia

Šerif okruga Nassau, Bill Leeper, izjavio je: "Ovakvo ponašanje neće se tolerirati u našoj zajednici, bez obzira na status slavne osobe. Naši su zamjenici brzo riješili situaciju s nekooperativnom osobom i zahvalni smo što nitko nije ozbiljnije ozlijeđen tijekom ovog nesretnog incidenta." Slučaj Erica Mabiusa je "u tijeku".

Eric Mabius (rođen 22. travnja 1971.) američki je glumac poznat po brojnim ulogama na televiziji i filmu. Najpoznatiji je po ulozi Daniela Meadea, urednika modnog časopisa, u ABC-jevoj hit seriji "Ružna Betty" ("Ugly Betty"), u kojoj je glumio uz Americu Ferreru. Osim "Ružne Betty", Mabius je glumio i u serijama kao što su "The L Word" i "Chicago Fire". Također je poznat po svojoj suradnji s Hallmark Channelom, gdje je glumio u brojnim filmovima, uključujući serijal "Signed, Sealed, Delivered", koji broji čak 13 televizijskih filmova. Glumio je i u filmovima poput "Resident Evil" i "Welcome to the Dollhouse". Njegova glumačka karijera traje više od 30 godina. Diplomirao je filmske studije na Sarah Lawrence Collegeu.

