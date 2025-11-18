Naša pjevačica čiji je otac poginuo u Domovinskom ratu izazvala je lavinu emocija ovom objavom

Na Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, brojne poznate osobe iskoristile su svoje društvene mreže kako bi odale počast gradu heroju. Među njima se posebno istaknula objava pjevačice i članice popularne grupe Feminnem, Nike Antolos, koja je svojom emotivnom objavom dirnula srca tisuća svojih pratitelja. Nika je na svom Instagram profilu podijelila galeriju potresnih, povijesnih fotografija koje svjedoče o strahotama koje je Vukovar proživio 1991. godine. Crno-bijele i kolor slike razrušenog grada, kolone prognanika, ranjenika i lica ljudi čija bol nadilazi vrijeme, snažno su odjeknule među njezinom publikom. Uz seriju fotografija koje uključuju i vukovarski vodotoranj, simbol otpora i stradanja, Nika je napisala kratku, ali iznimno moćnu poruku koja sažima osjećaje cijele nacije na ovaj tužan dan.

"Zapamtite Vukovar!", stoji u opisu objave, uz emotikon hrvatske zastave. Objava je, očekivano, izazvala lavinu reakcija. Mnogi pratitelji su joj u komentarima ostavljali srca i hrvatske zastave, izražavajući podršku i dijeleći tugu. "Hvala ti na ovome", "Nikad zaboraviti", samo su neke od poruka koje su se nizale ispod fotografija. Podsjetimo, Nikin otac Boris bio je dragovoljac Domovinskog rata. S još petoricom dragovoljaca iz Rijeke poginuo u prosincu 1991. kod Gospića. Nika je na društvenim mrežama često spominjala oca koji je poginuo kada je imala samo dvije godine. Tako se prije nekoliko godina u objavi prisjetila kada je prvi put bila na mjestu gdje joj je poginuo otac.

- Sjećam se svog prvog sna o Gospiću. Po sredini ceste letim,kao da me netko nosi al’ mu ne osjećam ruke. S lijeva i desna kuće pune rupica. Tenda dućana kao švicarski sir. Sve je sivo, boja je skupa s radosti i ljudima nestala.. Taj netko/nešto me nosi do šumarka, ispred mene drvored i puteljak sto u sumu vodi. S lijeve u daljini neko brdo i velika kocka, kao od metala da je,na vrhu.. Odmah kraj mene lijevo, dva suha drveta. Tako naklonjena jedno na drugo kao majka i otac nad djetetom, nadvila se nad krunicom na podu. Gledam i ne razumijem.. Mala sam, možda 4 godine. Kasnije od majke i nonota čujem da je upravo tako izgledalo mjesto gdje je tata poginuo.. U Gospić, Bilaj, dolazim tek nakon puno godina, slike tada također, prvi puta gledam. Evo ga, mjesto iz mog sna i let nad upravo tom ulicom kojim moj je tata zadnji puta hodao.. Taj bunker s brežuljka, moja kocka iz sna.. Šećem oko špilje u kojoj su se grijali i jeli, a na ulazu joj krunica.. Na podu, ista ona na koju mi je u snu ukazano.. I sve sto sad se čuje je tišina. Tišina puna hrabrosti i straha. Vjetar sto prgavo se progura kroz svaku granu. Miris polusmrznute zemlje i tvrdog šikarja. Tu i tamo koji uzdah onih sto su svojima svijeću došli zapaliti, ali ne preglasni, da ne započnu zbor plača.. Hrsne svećenikova stranica na Bibliji i vađenje maramica iz džepa tobože zbog prehlade.. Njih je šest ovdje tijelo ostavilo, ali gore uselilo u drugo. Neki se vraćaju u prošlost za slike radosti, a ja vidim one sto tek dolaze.. Znam da nas čekaš gore, znam da me okrzneš po ramenu jer tvoja pjesma zasvira mi niotkud.. Znam da šakom udariš mi napadače ravno u savjest i s Njime nadgledaš mi dane. Znam da mamu ušuškaš svake noći i čuvaš do sunca. A ti znaj da naš ponos nema krova..- napisala je tada.