Gledatelji se žale na odluku žirija: "Katastrofa, nije trebao proći, imate li sluha?

Makedonac Onur (20) žiri je oduševio izvedbom hita Miše Kovača 'Ostala si uvijek ista'. Maju i Martinu ostavio je bez teksta, a obje su mu predvidjele veliku karijeru no gledatelji nisu zadovoljni odlukom žirija. Iako su se složili da lijepo pjeva, smatraju da njegova izvedba nije bila vrijedna prolaska.

"Ništa, ponesite dušu i evo prolaska", "Lijepo pjeva ali krivi izbor pjesme", "Jako loše recitiranje", "Ništa posebno", "Katastrofa, ima li žiri sluha?", "Užas", "Ako je ovo bilo dobro pjevanje, onda sam ja Jacques Houdek"," Dečko baš lijepo pjeva, ali ovo je bilo baš naporno za slušati", pisao je dio gledatelja, dok su se drugi pak složili sa žirijem.

"Mene je baš Dirnulo", "Prekrasno", "Dobar glas", "Ništa bez Miše", "Bravo momče Makedonče", "Ima nešto što me dirnulo u njegovom pjevanju", "Meni je ovo bilo super i na jedan svoj način, bravo", pisali su drugi.

Foto: Facebook

-Sigurna sam da si ovu pjesmu posvetio nekome, ti si to iznio baš onako s posvetom, Martina i ja u tebi vidimo potencijal. Ti imaš dušu i nekad je to puno više nego bolje ispjevan ton, imaš ono nešto što puno drugih nema, a mi to znamo cijeniti i zato dobrodošao, rekla mu je Maja u posljednjoj audicijskoj emisiji u ovoj sezoni Supertalenta.

Gledatelje nije oduševio ni nastup Nine Radović za koju je same pohvale imala Martina, a njezin nastup izazvao je raspravu među članovima žirija.

Nina koja je zasvirala ukulele dobila je komplimente od Martine, no Davor je njezin nastup nazvao 'forkastim' što se baš i nije svidjelo Maji

-Meni je bilo sve podosta 'forkasto' to što si napravila. Bila si opuštena i glas mi je bio dobar, čak i pripadaš u jedno povijesno razdoblje u kojem su ljudi bili opušteni, imali su dugu kosu, družili se i bili veseli- rekao je Davor na što mu je Maja ubrzo odgovorila.

-Pa malo brže, žena će umrijeti koliko tu stoji, koliko si ti dosadan- rekla je Maja no čini se da nastup nije oduševio ni gledatelje.

"Bez veze", "Ima li supertalenta ove sezone?", "Ovo nije supertalent kao ni prethodne cure", "Ovo je negdje za plažu uz društvo, ne za zvijezdu na kojoj stoji ispred cijele Hrvatske", "Ja ne znam kakav je ovo Supertalent ove godine, umro sam od dosade".

