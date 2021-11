Zadnja audicijska epizoda! Žiri oduševila Ukrajinka s akrobacijskom točkom: 'Ti nisi čovjek'

Audicijski dio Supertalenta u kojemu su gledatelji imali prilike vidjeti neke od najatraktivnijih nastupa završio je s osmom epizodom kroz koju se predstavilo 14 posljednjih kandidata. Na samom kraju epizode članovi žirija okupili su se da još jednom pregledaju audicijske nastupe i za polufinale odaberu najbolje od najboljih, a ionako težak odabir nisu olakšale točke koje su imali prilike vidjeti kroz posljednju audicijsku epizodu.

Prva na pozornici pojavila se 13-godišnja zaljubljenica u violinu Ana Kanižaj koja je uz pratnju gudačkog orkestra na svom omiljenom instrumentu izvela 'Ljeto, III. stavak' iz poznatog Vivaldijevog ciklusa 'Četiri godišnja doba'. Talentirana Ana, koja osim violine svira i klavir, otkrila je da je zbog učestalog sviranja znala imati rane na prstima od violinskih žica, no to je nije spriječilo da nastavi svirati instrument u koji se zaljubila na prvi pogled. Osim što je publiku i članove žirija oduševila glazbenim umijećem, Ana ih je nasmijala otkrivši da je novcem koji je zaradila od sviranja na ulici kupila konja, a za svoj nastup dobila je četiri prolazna glasa. „Draga Ana, ja nisam dosad upoznala niti jednu 13-godišnjakinju koja može Vivaldijev III. stavak ovako odsvirati. Ovo je doista jedno malo hrvatsko čudo kojem smo večeras svjedočili“, zaključila je Martina.

Foto: Nova TV Pozitivan šok i nevjericu članovi žirija doživjeli su tijekom nastupa Ukrajinke Anastasiie Mazur koja je na pozornici pokazala zahtjevne akrobacije i zavidnu fleksibilnost. Anastasiia je s 15 godina krenula na Cirkusku općinsku akademiju Kijevu, nakon koje je počela raditi diljem svijeta, a za spektakularni nastup na Supertalentu nagrađena je s četiri afirmativna glasa. „Ti nisi čovjek, znaš li to?“, rekla je začuđena Maja koju je Anastasiia dodatno impresionirala otkrivši da vježba šest dana u tjednu po tri sata.

Iz Makedonije je na pozornicu Supertalenta stigao 20-godišnji Onur Bekirovski koji je za svoj audicijski nastup odabrao baladu 'Ostala si uvijek ista', a njegova emotivna izvedba izazvala je veliki aplauz publike i četiri prolazna glasa od žirija. „Ja mislim da si ostavio komadinu duše na ovoj pozornici i meni je izuzetno drago da si došao i da smo te upoznali“, poručio mu je Davor.

Pjevačkom dijelu kandidata u posljednjoj audicijskoj epizodi Supertalenta pridružile su se i tri mlade djevojke s originalnim pjevačkim izvedbama. 15-godišnja Matea Caganić iz Velike Gorice otpjevala je pjesmu 'Cups' iz filma 'Pitch perfect' te izvela zanimljive ritmove na čaši, dok je 13-godišnja Zlata Jurišić iz Splita za audicijski nastup odabrala 'Gloomy Sunday' pjevačice Billie Holiday i osvojila prolazne glasove. Zavidan vokalni raspon izvevši pjesmu 'Stop' pjevačice Sam Brown pokazala je i 15-godišnja Ana Maria Vasiljević iz Sarajeva koja je svojim nastupom također izazvala simpatije žirija te izborila prolaz u daljnje natjecanje, a publiku su pjevačkim nastupima zabavili talentirani kandidati Ivan Volarević iz okolice Metkovića i Šibenčanin Gabrijel Ivić. 22.-godišnji Ivan, koji se bavi pjevanjem na zabavama i svadbama, za svoj audicijski nastup odabrao je 'Cesaricu' Olivera Dragojevića, dok je Gabriel, koji se glazbom bavi od osme godine, na klaviru izveo pjesmu 'Utorak' pjevača Petra Graše, a obojica su za svoje nastupe nagrađeni polaznim glasovima.

Zanimljiva i svestrana plesačica klasičnog indijskog plesa Antonija Čelan Karuza s diplomom Glazbene akademije na pozornici Supertalenta demonstrirala je ples Odissi koji govori o ljubavi između dvoje mladih ljubavnika. „Mene si uspjela očarati i kupiti. Cijelo vrijeme sam te s punom pažnjom gledao i jako mi se sviđa način na koji se krećeš – drugačije je i egzotično“, zaključio je Davor koji se pridružio ostatku žirija dodijelivši Antoniji svoj prolazni glas za ples koji ga je emotivno obuzeo.

Talentirana 14-godišnja pjevačica Nina Radović iz Rijeke u studiju je stvorila zabavnu atmosferu izvevši na ukulelama pjesmu 'Just two of us'. Ova mlada pjevačka nada koju je žiri nagradio s četiri afirmativna glasa bavi se pisanjem pjesama za koje inspiraciju dobiva iz životnih situacija, a osim ukulela, svira još i violinu, violu, klavir i gitaru te trenira suvremeni ples. „Jako nešto specifično imaš u svom glasu. Super korespondiraš sa svojim instrumentom i dovoljno si me zaintrigirala da bih te htjela ponovo čuti“, poručila je Martina.

Foto: Nova TV Prolaz dalje uz uzbudljive ritmove u studiju izborili su 15-godišnji Andrea Vujović i Faris Karkelja iz Sarajeva koji su demonstrirali kombinaciju rumbe i salsete članovi plesne skupine Seven koji su dokazali zašto su zaslužili titulu državnih prvaka i prvenstvo na festivalu urbanog plesa Kings of Style.

Iz istarskog mjesta Labinci na pozornicu Supertalenta stigao je magistar književnosti Željko Bosanac koji je pred publikom i članovima žirija recitirao stihove Bertolta Brechta i dobio pozitivne reakcije publike i afirmativne glasove žirija, a za posljednji nastup u osmoj epizodi 12-godišnje Greta i Lara izvele su impresivan akrobatski duet u zraku koji je kod žirija izazvao oduševljenje i jednoglasan prolaz u daljnje natjecanje. „Imali smo više izvođača poput vas, ali ne znam da me se netko dojmio kao vas dvije. Koliko snage, takvi elementi, priča, koreografija i fenomenalna muzika. Netko je ovo osmislio maestralno“, poručila je Maja djevojkama kojima je nastup na Supertalentu prvo veliko javno pojavljivanje te zaključila: „Izgledalo je impresivno i baš dostojno Supertalent pozornice“.

