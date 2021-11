Slavni glazbenik ekskluzivno za Večernji list: 'Pozovite me kod vas na koncert, uživao sam u Hrvatskoj!'

Saksofonist Kenny G. (65) jedan je od najprodavanijih glazbenika svih vremena, dosad je prodao čak 75 milijuna svojih albuma. Premda ima obožavatelje širom svijeta, Kenny nije baš omiljen kod kolega glazbenika, ali ni kritike zbog svoje glazbe koji neki smatraju “kuruzom”. Upravo zbog toga redateljica Penny Lane snimila je dokumentarni film “Listening To Kenny G.”, u kojem pokušava shvatiti zašto je jedan od najprodavanijih glazbenika istovremeno toliko omražen. Kenny G. iskreno govori o svojoj glazbenoj podlozi, strogoj radnoj etici i kontroverznom položaju u jazz-kanonu.

U filmu doznajemo i mnoge zanimljive činjenice o glazbeniku koji je predvodnik smooth jazza. Dokumentarac prati ključne trenutke umjetnikove karijere: sviranje pjesme “Songbird” u The Tonight Showu, njegovu monumentalnu prodaju ploča, potresne recenzije, nove obožavatelje na društvenim mrežama i nedavnu suradnju s Kanyeom Westom i The Weekndom. Doznali smo i zanimljiv podatak da je njegova pjesma “Coming Home” nezaobilazna u Japanu s obzirom na to da je se na kraju svakog radnog dana može čuti na razglasima u podzemnim željeznicama i trgovačkim centrima. Film ćemo od 4. prosinca moći vidjeti na platformi HBO GO. Večernji list dobio je priliku da o njemu ekskluzivno razgovara s Kennyjem G.-jem i redateljicom Penny Lane.

– Bio sam kod vas jednom u Dubrovniku, prije nego što sam gledao “Igru prijestolja”. Sjećam se da se radi o starom gradu, koji je na mene ostavio odličan dojam. Večerali smo i uživali u prekrasnoj hrani te smo se okupali u Jadranskom moru. Nisam nikad nastupao kod vas, bilo bi vrijeme da dođem. Zovite me – rekao nam je Kenny G. i nastavio govoriti o filmu.

– Znate, ja sam pomalo sramežljiv i mislio sam da mi neće biti lako pokazati svoju intimu, onako kako se osjećam iza pozornice. No redateljica Penny je šarmantna pa mi je bilo lako razgovarati s njom. Iskreno, sve je išlo lako. Ponuda HBO-a da snimimo ovakav dokumentarac bila je stvarno laskava. Za razliku od prije, danas imate i društvene mreže na kojima se možete promovirati. Kada sam se prvi put sastao s redateljicom, iznijela mi je svoje ideje i bilo je lako pristati – rekao je Kenny.

– Prije snimanja filma nisam puno znala o Kennyju, osim zvuka njegova saksofona. Osamdesetih i devedesetih niste ga mogli izbjeći na radiopostajama. No sve do sada nisam o njemu razmišljala kao osobi i glazbeniku. Ključno za razumjeti njegovu glazbu bilo je upoznati ga kao osobu, shvatila sam da je pravi umjetnik koji živi za svoje pjesme. Tijekom snimanja bilo je i loših komentara, pa i okrutnosti, no nisam ih sve stavila u film. Namjera mi je bila napraviti dobar balans između dobrih i loših komentara. Nisam htjela da se ovim filmom Kenny opravda i da možda neki promijene mišljenje o njegovoj glazbi. Htjela sam da ga ljudi bolje upoznaju. Kennyju sam odmah rekla: “Oprosti, ja niti slušam tvoju glazbu niti je mrzim.” Jednostavno sam ravnodušna prema njoj, za razliku od nekih mojih prijatelja kojima poraste tlak kada čuju njegovu pjesmu “Songbird” – rekla nam je Penny Lane koja je i sama od rođenja okružena glazbom.

– Moji roditelji bili su zaluđeni Beatlesima, dobila sam ime po njihovoj poznatoj pjesmi – kaže redateljica.

Kenny nam je otkrio i kako se nosi s kritikama.

– U srednjoj školi dobio sam priliku da nastupam s Barryjem Whiteom koji je tada bio na vrhuncu popularnosti. Dobio sam ovacije publike i pomislio: “Mora da sam dovoljno dobar da budem profesionalni glazbenik.” Kada čujem loše kritike o sebi, to mi ne znači puno jer imam toliko obožavatelja i uvijek radim na sebi. Naravno, ne mislim da sam nepogrešiv. I dalje vježbam svaki dan kako bih bio bolji i bolji. Svijet je danas pun zajedljivih ljudi koji mogu biti i ljubomorni na tuđi uspjeh. Meni je bitno da i dalje uživam u životu i glazbi – rekao nam je Kenny G. koji je tijekom snimanja filma spoznao i neke stvari o sebi.

– Shvatio sam da mi lice dok govorim izgleda preozbiljno. Znate kako izgledate kada mislite da vas nitko ne gleda? Čini mi se da sam ja tada malo previše ozbiljan, stoga ću se truditi da se više smijem. Zanimljivo mi je bilo i čuti kritike na svoj račun, neke stvari čuo sam prvi put. No ne brinem se zbog toga. Ako je netko stekao krivi dojam o meni, neću ga mijenjati, jer znam da se trudim dati najbolje od sebe – rekao je Kenny i na kraju razgovora još jednom izrazio želju da se uskoro vidimo u Hrvatskoj.

