Gledatelji ljuti zbog plasmana Laure Gnjatović: 'Sve je namješteno, najljepša si'

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović noćas je u Tajlandu sudjelovala na 74. izdanju Izbora za Miss Universe. Naša predstavnica koja je slovila kao favoritkinja završila je u top 30, a pobjedu je odnijela Meksikanka Fátima Bosch čiji je put do svjetskog trona bio sve samo ne glamurozan. Od teškog djetinjstva obilježenog vršnjačkim nasiljem zbog disleksije i ADHD-a do javnog poniženja od strane direktora natjecanja samo nekoliko tjedana prije finala, njezina priča postala je globalni simbol otpornosti i ženske snage.

Nakon samog Izbora, mnogi su Fatimi čestitali, a ovo su komentari. "Zato što snovi postaju stvarnost i zato što je Bog tako želio, Fatima je danas Miss Universe", pisali su. "Pravda za Miss Universe", dodali su drugi ističući skandal koji se dogodio predstavnici Meksika ranije, a sada je odnijela titulu. No, komentari su, kao i uvijek bili podijeljeni. Dio pratitelja ovog natjecanja istaknuo je da je njezina pobjeda "nezaslužena". "Krunu zarađenu nepravednom presudom nikada nije vrijedno nositi", pisali su na Instagramu.

Što se pak naše Laure tiče, mnogi smatraju da je upravo ona najljepša i da je trebala odnijeti pobjedu. "Sve je namješteno", pisali su na društvenim mrežama ljuti obožavatelji ovog Izbora nakon što je Laura završila u top 30. "Bravo curo prekrasna si i čestitam na osvojenom uspjehu", pisali su drugi uz dodatak da je trebala biti u top 12. Sunce naše, ponos i dika. Bravo!", pisali su drugi. "Ti si divna, pametna i lijepa cura. Meni najljepša od svih tamo, nema veze koje mjesto. Ti si naša pobjednica", pisali su.

Podsjetimo, ova 23-godišnja ljepotica trenutačno živi u Dubrovniku gdje studira sestrinstvo. Govori tri jezika: engleski, talijanski i španjolski, a znanje ovog posljednjeg pokazala je i dok je davala intervju na tečnom španjolskom čime je osvojila još simpatija strane publike.

