'Gledajte ovaj ples': Sjećate li se BB Tanje? Rekreirala je kultni trenutak sa šanka iz kultnog showa

Tanja Matić Jovanović prije 19 godina ušla je u kontroverzni reality show Big Brother. Tada je imala samo 20 godina, a iako nije uspjela izboriti pobjedu u showu, ipak se s osmijehom prisjeća svih zanimljivih situacija i trenutaka iz BB-a. Danas Tanja sa suprugom Tonyjem i sinom Maurom živi u njemačkom Düsseldorfu, a gotovo svake godine s obitelji posjeti svoj rodni Dubrovnik.

Tanja je u međuvremenu postala influencerica, a na TikToku je sada rekreirala kultni trenutak iz realityja kada je odlučila plesati na šanku. Unatoč upozorenjima ostalih ukućana da je šank sklizak, odnosno mokar, Tanja se nije dala smesti pa je na kraju od silnog plesa pala sa šanka.

- 19 godina kasnije, lagano - napisala je Tanja uz duhoviti video koji je oduševio njene pratitelje. Prije nekoliko godina otvorila je YouTube kanal na kojem govori o ljepoti, modi, poslu i životu u Njemačkoj. Osim toga, na kanalu je ranije otkrila da sa suprugom kupuje stanove koje potom renovira, prodaje i iznajmljuje.

FOTO Voditeljica Dnevnika samozatajnog supruga upoznala je u srednjoj školi: Imaju dvoje djece i ne viđamo ih često

Podsjetimo, sezone Big Brothera u kojoj je sudjelovala Tanja prikazivala se 2006. godine, a ona je tada imala samo 20 godina. Jednom je prilikom kazala kako je za reality vežu jako lijepe uspomene i neka prijateljstva koja i dalje održava. - U jako dobrom kontaktu sam s Danijelom ili ti ga Cuni kako ga zovu, on je bio pobjednik naše sezone, od prvog dana on i ja smo kliknuli i ostali prijatelji. Evo već sad 15 godina, što mi je jako drago. Što se drugih tiče pratimo se na Instagramu, međutim Danijel i ja smo baš ostali prijatelji i često se čujemo i nasmijemo. Iskreno, ne kajem se ni sekunde što sam sudjelovala u Big Brotheru jer uistinu nemam zašto. Mlada, naivna, iskrena i svoja, zar to nije nešto predivno - rekla je Tanja prije skoro četiri godine u razgovoru za Story.

- Dobro došli u moj video 'Kupili smo stan i renovirali'. Ovo je jedan stan u nizu, kupujemo stanove, renoviramo ih, pa ih prodajemo ili dajemo u najam. To već traje par godina, sad sam se udostojala to reći, jednostavno sam držala za sebe - ispričala je Tanja u jednom od videa objavljenih na svom kanalu. Posvetila se i vjeri o čemu je jednom prilikom u videu koji je objavila na YouTubeu rekla:

FOTO Pogledajte ekskluzivne fotografije Rakitićevog doma nedaleko od Splita

- Smatram da Bog voli sve nas. Jedan dan nisam vidjela drugi izlaz nego da odem u Međugorje. Jednostavno sam htjela naći izlaz preko vjere i doći što bliže Isusu. Istinski sam htjela upoznati vjeru. Nakon povratka iz Međugorja, moj život se okrenuo milijun na sat. Uvjerila sam se da me Bog ljubi i da je Isus sa mnom. Shvatila sam da nisam sama i tada mi je život postao puno ljepši. Ljubiti Boga i vjerovati u Isusa mi jako puno znači. Kad se par dana ne molim, osjetim da mi je teško i jako se brzo vratim molitvi - ispričala je iskreno.

VIDEO Ella Dvornik: Moj budući partner ne smije željeti imati djecu, jer ih ja ne planiram ponovno rađati