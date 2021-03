Glazbenoj nadi Juri Brkljači pandemija je stala na put: Zbog korone nisam odradio operaciju

HRT-ov glazbeni show “The Voice Hrvatska” otkrio nam je puno mladih i talentiranih glazbenika koji su uz pomoć svojih mentora iz showa i njihovih timova uspjeli osvježiti našu glazbenu scenu i pronaći svoje mjesto uz starije i iskusnije kolege. Mladić čiji je glas u prvoj sezoni ovog showa očarao sve mentor kada su čuli njegovu izvedbu “Broda u boci” od Olivera Dragojevića i svi su htjeli Juru Brkljaču u svom timu. Bio je to početak glazbene priče ovog 26-godišnjaka koji svojim pjesmama, a mahom su to balade, sada već suvereno osvaja glazbenu scenu. Balada “Ostani tajna moga života” njegova je nova suradnja s Miroslavom Rusom, a Jure nam otkriva što ga je posebno dojmilo u ovoj skladbi i kako je bilo na snimanju spota za ovu pjesmu.

– Posebno me se dojmio tekst i emocija, koju pjesma nosi u sebi. Kad sam je otpjevao u studiju prvi put, znao sam da je to to, te da bi pjesma mogla biti velika to jest jedna od onih koja će se zadržati u vremenu. Na snimanju spota bilo je zabavno kao i uvijek, snimali smo u Opatiji. Glavni akter spota bila je prelijepa Nuša Prižmić. Pomoć oko snimanja imali smo i od mladog i talentiranog snimatelja Vala Pulića, ipak glavnu ulogu odigrao je Hrvoje Banić, koji je zaslužan za moje prethodne spotove, a s kojim je užitak svaki put iznova surađivati. Svakako želim spomenuti i predivne članice Vortex Stringsa, koje su svojim sudjelovanjem, cijelu priču podignule na višu razinu i dali jedan poseban touch – kaže nam Jure koji je zadnjih mjeseci bio dosta zaokupljen radom na svom albumu prvijencu. S obzirom na to da se uglavnom pronalazi u baladama, pitamo Juru hoće li svoje obožavatelje iznenaditi na albumu i nekim bržim ritmom?

– Na albumu će biti raznih pjesama i svaka je nekako posebna na svoj način, a u mom stilu iskreni tekstovi, koji pjevaju o životu. Uglavnom balade, ali bit će i nekoliko bržih. Jedva čekam da ih sve čujete. Radili smo u studiju Hit Recordsa, a na albumu je radilo više ljudi, od Miroslava Rusa, Zvonimira Domazeta, Josipa Cvitanovića do Mihaela Bluma. Mislim da će se svatko moći pronaći barem u jednoj pjesmi – kaže pjevač. Njegova suradnja s Miroslavom Rusom izrodila je hitove, ali i Jure posjeduje zavidan spisateljski talent i na albumu prvijencu će biti pjesama i s njegovim potpisom, a inspiracije mu ne nedostaje.

– Inspirira me život, odnosi, ljudi, ljubav, more i, naravno, mjesto odakle dolazim. Najbolje pjesme dođu kada ne razmišljaš o njima, nego izađu same od sebe. Pišem svaki dan, a inspiracija je uvijek nekako tu – govori Jure kojem je očito bilo suđeno da se bavi glazbom s obzirom na to da su svi članovi njegove obitelji nadareni glazbenici i velika su mu podrška. – Cijela moja obitelj mi je velika podrška te su svi podjednako sretni zbog mog uspjeha, ali ipak, izdvojio bih majku.. Otac i brat su glazbenici, mi živimo od glazbe, tako da sam cijeli život u njoj – govori nam o svojoj obitelji i u razgovoru se vraćamo nekoliko godina unatrag kada je Jure zahvaljujući “The Voiceu” startao s karijerom i prisjeća se koje je najvažnije lekcije naučio u showu i koliko ga je sudjelovanje u tom natjecanju pripremilo za nastavak karijere.

– Pomoglo mi je tako da sam sada tu gdje jesam. Naučio sam da je strpljenje jedan od ključeva uspjeha. Tony Cetinski bio mi je mentor u showu i doveo me kod Miroslava Rusa, a sve je dalje ispalo kako treba. Najvažnije je opstati, jer popularnost je prolazna. Svakako bi poručio novim mladim ljudima da show može biti velika odskočna daska, ali nije uvijek nešto što je presudno – poručuje Brkljača. I nakon showa ostao je u odličnim odnosima s Tonijem Cetinskim, čijem mišljenju i dalje iznimno vjeruje i uvijek mu se obraća kada želi čuti iskreno i stručno mišljenje o svom radu.

– Gotovo svaki dan čujem se s Tonijem, kad god nešto radimo obavezno i Tony da svoj sud, isto kao i mi njemu za njegov rad. Mogu reći da smo pravi tim. Bilo bi jako teško bez takvih prijatelja jer u konačnici nitko ne uspijeva sam – kaže. Pandemija koronavirusa pogodila je sva zanimanja, a glazbenici spadaju u jednu od onih skupina gdje je u pandemijskim uvjetima teško i gotovo nemoguće održavati koncerte osim online jer u suprotnom teško je pridržavati se epidemioloških mjera. Jure nam govori kako se kod njega odrazila situacija s koronavirusom: – Spomenuta situacija odrazila se tako da nema koncerata, a mi glazbenici od toga živimo. Svima nam je teško, ali nekako vjerujem da će uskoro doći bolje vrijeme. Nije lako, ali mi smo odlučili raditi i dalje, ulagati i izdati album. Još dok je nastupao u “The Voiceu” često je odabirao pjesme Olivera Dragojevića i nije tajna da mu je on idol, a evo s kim bi volio jednog dana dijeliti i pozornicu:

– Od stranih, uzor mi je Ed Sheeran, a od naših to su Oliver Dragojević i Toše. Nažalost, jedino je moguće da dijelim pozornicu s Edom. Sve je moguće, a možda se jednom i ostvari. Jure se suočio s jednim zdravstvenim problemom koji je svakom glazbeniku najveći strah jer ozbiljno može utjecati na posao. Naime, imao je problema sa sluhom i prošle godine najavio je kako će operacijom riješiti taj problem, ali stvari su se zbog korone malo promijenile.

– Nisam još riješio problem sa sluhom, ali planiram to popraviti. Zbog korone nisam odradio operaciju, ali kada se sve smiri, nadam se da ću i to riješiti. Na desnom uhu imam oštećenje, tako da bi operacijom sve bilo kako treba. No taj problem me nije sputavao, jednostavno sam se na to navikao – govori uvijek optimistični Jure. Popularnost donosi i susrete s obožavateljima i obožavateljicama, mnogi njegovi kolege imali su i neke neugodne susrete zbog kojih je nekada reagirala i policija, ali Jurina iskustva su isključivo pozitivna. – Puno mi znači podrška fanova i to mi daje veliku motivaciju. Zahvalan sam te smatram kako imamo poseban odnos. Trudim se izgraditi iskreni i prijateljski odnos s publikom, jer je onda sve lakše – zadovoljno kaže. Ovo je vrijeme u kojem je teško bilo što planirati, ali svi se nadamo kako će se situacija s pandemijom smiriti u skoro vrijeme i da ćemo moći ostvariti planove koje smo stavili na čekanje, pa pitamo Juru o čemu on to mašta i što planira te gdje se vidi za deset godina?

– Teško je reći, nadam se da ću tada imati puno dobrih pjesama i da ću ih svirati svim generacijama. Volio bih nastupati u velikim dvoranama ili stadionima. Nadam se da će deset godina biti dovoljno da to ostvarim – kaže mladi pjevač.

Pogledajte najzanimljivije trenutke s dodjele Večernjakove ruže