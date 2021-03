Voditeljica pokazala poruke koje joj je navodno slao glumac optužen za silovanje: Tvoja energija ima pamet i erotiku

Još jedan seks skandal potresa regiju nakon što je srpska glumica Danijela Štajnfeld (37) optužila kolegu Branislava Lečića (65) za silovanje i nadopunila iskaz na poziv Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu. Lečić je hrvatskoj publici između ostalog poznat kao Dimitrije "Mitar" Crnković iz serije Pogrešan čovjek, koju potpisuje scenaristica, aktivistica i glumica Jelena Veljača (39).

Osim toga ne ostavlja trag samo kao lice s televizije, Lečić je također član Demokratske stranke u Srbiji te svojedobno ministar kulture i medija u Srbiji (2001.-2004.).

O Lečiću se sada oglasila i srpska voditeljica i novinarka Hristina Stojiljković kojoj je glumac navodno slao predatorske poruke, koje je ona pokazala na Twitteru.

U iskušenju sam da objavim screenshot progoniteljskih poruka koje su mi nedeljama stizale od Branislava Lečića nakon što smo se jednom u životu videli kada mi je gostovao u emisiji.



Puna podrška za Danijelu Štajnfeld i svaku ženu koja je žrtva predatora i (ne)moćnika. — HristinaStojiljkovic (@HristinaHris) March 22, 2021

A zatim i gomila poruka uz skoro svakodnevno neprestano zvanje. Dotičnog nedeljama nije tangiralo preterano što pozivi i poruke svi do jednog ostaju bez odgovora, a ova navlakuša za drugi osnovne “trebaš mi profesionalno”, bitch please pic.twitter.com/1XyuMeTy3v — HristinaStojiljkovic (@HristinaHris) March 22, 2021

"Hristina, ne mogu odoljeti, a da ti ne kažem. Dopala si mi se danas. Tvoja energija ima pamet i erotiku. A to je rijetka kombinacija", pisao joj je navodno.

Izvolite, prvo Lečićev očigledno ustaljeni manir da se postavlja kao da ti zapravo čini ogromnu čast što si mu se dopala pic.twitter.com/LqIEco0oxf — HristinaStojiljkovic (@HristinaHris) March 22, 2021

"Hristina, je l' se tako braniš od izazova. Ovo je za mene prelako" još je jedna poruka na koju voditeljica nije odgovorila.

"Trebaš mi" navodno je nastavio Lečić.

Podsjetimo, u dokumentarnom filmu "Hold me right", koji je glumica predstavila na prošlogodišnjem izdanju Sarajevo Film Festivala, donijela je priče osoba koje su prošle seksualno zlostavljanje i uznemiravanja, a među tim pričama je i njezina priča.

Nikada prije nije pomislila da će i svoju priču ispričati javno jer, nakon što je bila seksualno zlostavljana, nije se usudila niti je smjela reći što joj se dogodilo jer je znala da će to imati posljedice i za njezinu obitelj i za nju i njezinu karijeru i tada se povjeravala svom laptopu i snimala je videa u kojima je pričala o svom iskustvu. Svoju priču tada nije mogla ispričati jer se bojala i jer je njezin silovatelj moćnik iz srpske filmske industrije, čije ime u dokumentarcu nije otkrila, ali poručuje svim žrtvama kako nisu krive i ne treba ih biti sram govoriti o tome.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje - započela je glumica ispovijest koja je navela da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto, negdje na ograncima Beograda, i silovao.

- Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ne, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje - psihološko, emotivno, fizičko i seksualno - kazala je Danijela dometnuvši da je cijelo vrijeme ridala i plakala i da je tijekom vožnje molila da ju vrati kući. Novinarka ju je upitala zašto ranije nije izašla s imenom svog zlostavljača i zašto je to odlučila napraviti sada.

- Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivist protiv seksualnih zločina. U trenutku kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumjela da to sada više nije pitanje što će se sa mnom dogoditi u trenutku kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti - kazala je Štajnfeld koja je nakon silovanja otišla u SAD te se liječila od PTSP-a, a pomišljala je i na suicid.

