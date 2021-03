Nives pozirala u grudnjaku i požalila se: Vječni problemi. Nikad ne mogu pronaći odgovarajuću

Svoju dilemu oko toga što obući Nives Celzijus podijelila je sa svojim obožavateljima, Pjevačica i članica žirija showa "Tvoje lice zvuči poznato" objavila je fotografiju na kojoj pozira u trapericama i grudnjaku i napisala je uz fotku: Vječni problemi s majicama. Nikad ne mogu pronaći odgovarajuću.

Uz komplimente koje uvijek i dobije od svojih vjernih pratitelja dobila je i savjet o tome što obući i svi su bili složni kako joj majica nije potrebna. - Na nekima majice samo smetaju. Ne treba tebi majica. Ja bih svima zabrani da ti prodaju majice - poručili su joj obožavatelji. U intervju koji je dala prije nekoliko mjeseci dala za 24 sata Nives je pričala o tome ljute li je kritike na društvenim mrežama oko objavljivanja njezinih seksi fotografija.

Foto: Instagram

- Svatko vidi ono što želi vidjeti i tumači to onako kako mu paše. Netko će među sto lijepih komentara vidjeti samo kritike, netko neće. No očekivati samo hvalospjeve na društvenim mrežama je suludo jer ljudi ih prije svega koriste kao ispušni ventil. Bitniji pokazatelj je stvarni život, a činjenica jest da su ljudi tada više fokusirani na moje lice, oči, osmijeh, priču. - rekla je Nives. Osvrnula se i na to kakvi je muškarci osvajaju, a kavi je odbijaju.

- Osvajaju me empatični, tankoćutni, nježni muškarci s dozom skromnosti. Odbijaju me hvalisave osobe, lažljive osobe, one koje me pod svaku cijenu pokušavaju impresionirati. A posebno me odbijaju muškarci koji mi pokušavaju uskratiti moju slobodu - rekla je.