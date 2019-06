Glazbenik izgubio borbu s karcinomom nakon 4 mjeseca

Ove godine u veljači Bushwicku Billu bio je dijagnosticiran rak gušterače. Hip-hop zvijezda, pravog imena Richard Shaw, tada je krenuo na kemoterapiju, ali bolest je već bila u podmukloj fazi i samo četiri mjeseca poslije je izdahnuo.

Rep kolektiv Geto Boys osnovan je u Houstonu 1998. godine, a najpoznatiji hitovi su im 'Mind Playing Tricks On Me' i 'Damn It Feels Good To Be A Gangsta'.

Njegovi predstavnici za medije tvrde da je preminuo okružen svojom obitelji u Houstonu, a prema TMZ-u, posljednje riječi su mu bile upućene sinu Javonu kojem je rekao da će ga zauvijek voljeti.

Reperovi glasnogovornici mole za privatnost obitelji u ovom teškom razdoblju, a vijesti o smrti došla je nakon ranijih objava za koje se ispostavilo da su bile lažne. Njegova kći se nakon toga obratila javnostu putem društvenih mreža jednom dužom objavom i tvrdila da njezin otac nije preminuo.

- Određeni ljudi su odmah krenuli proglasiti ga mrtvim kako bi zaradili na njegovoj smrti, što je poremećeno. Ne postoje Geto Boysi bez Bushwick Billa - dodala je njegova kći pomalo ljutito u objavi.

Od repera su se oprostili mnogi kolege iz industrije, a između ostalog i Ice Cube koji je poručio: 'Počivaj u beatovima, prijatelju. Nikad nisi posustajao ni padao, iako si bio bliže tlu od nas. Bio si original'.

