Glazbenica koja dolazi na ovogodišnju Doru surađivala je s timom koji iza sebe ima i pobjedničku pjesmu Eurovizije

Na Dori 2025. godine nastupa i mlada glazbenica Valentina Gyerek koja se skriva iza umjetničkog imena Teenah. Teenah se predstavlja s pjesmom "Aurora" koja donosi simboliku nade i novih početaka.

- Aurora Borealis simbolizira ljepotu života, a Aurora, rimska božica zore, označava prijelaz iz tame u svjetlost, što možemo usporediti i s našim svakodnevnim izazovima, izmjene razdoblja kada se ne osjećamo baš poletno i dana u kojima imamo energije za sve. Simbol pjesme je znak beskonačnosti jer za mene on predstavlja protok energije, cikličnost života, poput izmjene dana i noći, uspona i padova, te naše sposobnosti da se uvijek podignemo i nastavimo dalje još jači. Pjesma govori o prihvaćanju tih promjena i o snazi koju nosimo u sebi da prevladamo sve prepreke - objašnjava glazbenica iz Valpova koja je na pjesmi surađivala sa sestrama Ylvom i Lindom Persson iz Švedske.

- U cijelu priču su se uključili i Silvija Steiner, profesorica engleskog jezika koja je prevela i prilagodila izvorni engleski tekst na hrvatski, i Siniša Reljić - Simba koji je napravio aranžman i produkciju. Englesku verziju teksta, osim navedenih autora potpisuje i Charlie Mason, tekstopisac koji je sudjelovao i u pjesmi Roka Blaževića kada nas je predstavljao na Eurosongu 2019, a također je i koautor u pobjedničkoj pjesmi Eurovizije 2014. Conchite "Rise like a Phoenix" - objašnjava glazbenica koja kaže da je ove godina jaka konkurencija na Dori.

- Jako mi je drago biti dijelom ovakvog velikog projekta jer cijenim svako novo iskustvo te se radujem i naučiti nešto od kolega koji su već duže vremena prisutni na sceni - objašnjava Teenah te dodaje da je njezino umjetničko ime zapravo nadimak koji je transformiran da bude vizualno zanimljiviji.

Gyerek je u svijet glazbe krenula sa 10 godina kada je upisala glazbenu školu, a četiri godine kasnije prvi je put zapjevala na pozornici.

GALERIJA Evo svih izvođača koji se natječu na Dori

- Nastupi su se nizali i s vremenom, nakon dugih godina bavljenja glazbom sam jako zahvalna da baš glazba čini temelj mog života i dio je moje svakodnevice jer od glazbe dobivam "good vibe" i "good feeling" - ističe Valentina koja je glazbeni talent naslijedila od majke, a otac joj se pak bavio sviranjem trube

- Oboje su poticali moje glazbeno školovanje i to je bio početak mog glazbenog puta koji me doveo do toga da završim i glazbeni fakultet te radim u glazbenoj školi kao učiteljica klavira.

- Volim reći da imam najdivniji posao na svijetu jer otkrivati ljepotu glazbe djeci je zaista posebno inspirirajuće - ističe pjevačica koja u slobodno vrijeme voli plesati zumbu, baviti se kreiranjem make up lookova, boraviti u prirodi, gledati filmove, serije, čitati, slušati glazbu, fotografirati i putovati.

GALERIJA Evo tko sve dolazi u Survivor