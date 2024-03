Ivana Paradžiković prisjetila se oca: 'Ni dan danas ne znam što to znači, ali znam da me mnogo volio'

Novinarka, urednica i voditeljica Ivana Paradžiković obilježila je Dan očeva koji se slavi 19. ožujka. Ivana je na svojem Instagram profilu podijelila fotografiju svog oca iz mladosti, a pored je opisala neke anegdote. - Kakav je to šmeker bio. U mladosti, sve su ženske ludjele za njim. Htjele su da ih provoza na svom emzejcu. A vražji, kakav je bio, vozio bi po pruzi, jer bi se onda morale čvrsto privinuti uz njega. Dobroćudan, veseo. Samo nek je pojest i popit i neku psinu složit. Imali smo tu neku foru, tko će kome veću spačku prirediti. Najponosnija sam na prozirnu foliju preko wc školjke. Čekala sam satima ispred, trudeći se da on prvi uđe. Sad mi se duša smije kad se sjetim uzvika nakon što je uneredio i sebe i cijeli wc koji sam ostatak dana ribala s neviđenim zadovoljstvom: Ivana, j*** ti majku! Uvijek taj isti: Ivana, j*** ti majku kroz gromoglasan smijeh. Zvao me od milja Čile. Ni dan danas ne znam što to znači, ali znam da me mnogo volio - najvažnije što djeca trebaju dobiti od svojih očeva - napisala je novinarka.

Podsjetimo, Ivana na svojim društvenim mrežama često dijeli trenutke iz privatnog života, a već se u nekoliko trenutka prisjetila svog djetinjstva. Voditeljica i urednica rođena je u Srijemskoj Mitrovici, a tijekom života selila se čak 17 puta. U intervjuu nam je otkrila kako gleda na izbjeglištvo te da se nakon progonstva nikada vratili u Vojvodinu.

- Nisam se nikada vratila. Na dan pada Vukovara 18. studenoga 1991. moja obitelj je bježala. Nije to meni izlet. Otići tamo i suočiti se sa svime što je 10 godišnje dijete u meni zaključalo duboko u podsvijest zahtijeva ozbiljnu pripremu. Kada budem spremna, otići ću - rekla je tada.

