Frontmen grupe Silente o svom vjenčanju: 'Ne bih to nazvao tajnosti, nije da ja nešto tajim ili krijem'

Frontmen grupe Silente Tibor Karamehmedović (31) u veljači je sklopio brak s marketinškom stručnjakinjom Mijom Prgudom, a sada je progovorio o detaljima vjenčanja.

- Ne bih ja to nazvao tajnost, ja bih to nazvao privatnost, ima razlike. Nije da ja nešto tajim ili krijem – rekao je o vjenčanju o kojem se nije puno znalo u javnosti. Objasnio je da ni on ni supruga nisu htjeli veliko vjenčanje.

- Nije nam to napeto, htjeli smo biti sami. Na kraju smo pozvali nekoliko ljudi iz obitelji i kruga bliskih prijatelja da bude zabavno na večeri. Zvao sam i prijatelje iz Šibenika koji su svirali i napravili odličnu atmosferu - rekao je za Story.hr.

Podsjetimo, par se navodno zaručio u prosincu kada je na Tiborovom profilu na Instagramu osvanula fotografija iz Sarajeva ispod koje se pojavilo nekoliko komentara u kojima su im pratitelji čestitali. O svojoj vezi nisu puno govorili, a prvu zajedničku fotografiju objavili su u ljeto prošle godine. Osim nje objavili su još nekoliko fotografija, a privatni život vole držati podalje od očiju javnosti. Tiborova supruga Mia prije dvije je godine završila privatnu zagrebačku školu i trenutno radi u odijelu marketinga.

Dodajmo da grupa Silente nastavlja oduševljavati svojim novim pjesmama te aktivno nastupaju, a ove godine bili su nominirani i za prestižnu medijsku nagradu Večernjakovu ružu

