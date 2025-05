FOTO Znate li da suprug Maje Šuput ima zgodnog brata? Evo kako izgleda, sličnost je nevjerojatna

Iako Nenad Tatarinov, suprug popularne pjevačice Maje Šuput, vješto izbjegava medijsku eksponiranost i nema vlastiti Instagram profil, upravo je Maja bila ta koja je javnosti otkrila da njezin suprug ima brata. Učinila je to putem svog Instagram storija, objavivši zajedničku fotografiju koja je odmah izazvala lavinu komentara. Obožavatelji su bili zapanjeni koliko braća Tatarinov nalikuju jedan drugome, opisujući ih gotovo kao blizance. Glavna uočljiva razlika, kako su mnogi primijetili, jest ta što Nenad njeguje bradu, dok je njegov brat nema, a navodno je i nešto viši.

Obiteljsko okupljanje koje je Maja podijelila s pratiteljima imalo je i poseban povod. Naime, Maja i Nenad su tom prilikom svog sinčića Blooma upoznali s njegovim bratićem Dominikom. Zanimljivost koja je dodatno raznježila pratitelje jest činjenica da su dječaci gotovo vršnjaci – Dominik je rođen samo dan prije Blooma, obojica u ožujku. - Dva brata i dva bratića - napisala je Maja uz fotografiju, dodatno naglašavajući snažne obiteljske veze i sreću zbog prinova koje su stigle u kratkom vremenskom razmaku.

Foto: Instagram screenshot

Otkriće Nenadovog brata dodatno je zaintrigiralo javnost, s obzirom na to da se o široj obitelji Tatarinov zna vrlo malo, gotovo ništa. Nenadova čvrsta odluka da ostane izvan dosega društvenih mreža i medijske pompe, unatoč braku s jednom od najvećih domaćih zvijezda, samo pojačava tu dozu misterije koja ga okružuje. Fotografija koju je Maja podijelila stoga predstavlja rijedak i dragocjen uvid u privatni život samozatajnog supruga, a nevjerojatna, gotovo zrcalna sličnost između braće postala je glavna tema među Majinim brojnim pratiteljima na Instagramu, koji su s oduševljenjem komentirali ovo malo zavirivanje u inače pažljivo čuvani dio njihovog obiteljskog života.

Iako je danas Nenad poznat kao Majin suprug, njihov prvi susret dogodio se dok je on još radio kao direktor hotela u Šibeniku 2017. godine. Maja je, kako je sama ispričala za Happy FM, kao veliki zaljubljenik u hotele i putovanja, poželjela odsjesti u novootvorenom hotelu kojim je Nenad upravljao. - Naravno da ga nisam uopće doživjela jer me svaki put netko dođe pozdraviti, nego je nevjerojatno dobro mirisao - otkrila je Maja. Taj detalj ju je zaintrigirao pa se raspitala tko je gospodin koji ju je pozdravio. Kasnije je uslijedila boca pjenušca i kava u društvu, no bez ikakvih romantičnih naznaka. Kemija se, prema Majinim riječima, dogodila tek treće godine njihovog poznanstva, kada su oboje bili slobodni. Pozvao ju je na zabavu na bazenu, ponovno je zamirisao "onako dobro", i tada je, kako kaže, "primio i nije više pustio".

