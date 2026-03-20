FOTO Voditeljica Večernjakove ruže, Doris Pinčić Guberović stigla u elegantnom izdanju i zasjala

Najspektakularnija večer u godini uskoro počinje! Nakon dugog iščekivanja i uzbuđenja, stigao je trenutak za dodjelu Večernjakove ruže – najstarije i najuglednije medijske nagrade u Hrvatskoj, koja ove godine obilježava svoje 32. izdanje. U slavljeničkom ozračju, ova prestižna manifestacija i ovoga se puta odvija u velikom stilu, uz glamur, vrhunsku produkciju i dodjelu priznanja najistaknutijim imenima domaće medijske scene. Kao i prethodnih godina, nagrade se dodjeljuju u osam kategorija: "Digitalna ruža", "Glazbenik godine", "Glumačko ostvarenje godine", "Novo lice godine", "Radijska emisija godine", "Radijska osoba godine", "Televizijska emisija godine" i "Televizijska osoba godine". Svaka od njih odaje priznanje izvrsnosti i predanom radu u različitim segmentima medijske industrije.

Uzvanici polako pristižu pred zagrebački HNK, a crveni tepih već vrvi poznatim licima i elegantnim modnim izdanjima. Među prvima je stigla i HRT-ova voditeljica Doris Pinčić Guberović, koja će večeras u 20:15 preuzeti voditeljsku palicu ove prestižne dodjele. Zablistala je u profinjenom i besprijekorno stiliziranom izdanju, kosu je podigla u elegantnu punđu, odabrala decentan make-up, a duga crvena haljina savršeno je naglasila njezinu siluetu.

FOTO Uskoro počinje spektakl, a pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!

Na događanje je stigla u automobilu Lexus ispred HNK-a, a već sam izlazak iz vozila bio je pravi mali modni trenutak koji nije prošao nezapaženo. Svojim glamuroznim dolaskom odmah je privukla poglede okupljenih i najavila večer ispunjenu stilom, elegancijom i vrhunskom zabavom.