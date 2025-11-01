FOTO Užasno strašno! Ovo je jedna od najljepših žena na svijetu, a evo kako je izgledala priprema kostima

Jedna od najpoznatijih svjetskih manekenki Heidi Klum (52) nadaleko je poznata kao kraljica Halloween kostima kojima iznenadi svake godine. Heidi za svaki Halloween party priprema novi kostim, a neki puta je za ova ostvarenja potrebno puno rada vizažista i kostimografa, no Klum nikada ne razočara ljubitelje ovog partyja.

Ove godine, Heidi se odlučila za jako strašan kostim. Kostim koji je za nju izradio cijeli tim bio je jako neugodan za oko. Klum je prvo na društvenim mrežama pokazala djelić izrade svog kostima, a onda i krajnju verziju. Ove godine odlučila se za Medusu, lika iz grčke mitologije koji ima zmije u kosi. Ogroman zeleni kostim bio je toliko detaljan da smo sigurni kako Heidi ne želimo sresti noći na ulici. "Wow", "Epic", pisali su njezini obožavatelj koje je manekenka uspjela još jednom šokirati kostimom.

Foto: Profimedia

Prošle godine, kao i svake prije, njezini su obožavatelji očekivali nešto veliko, a to su i dobili. Ona i njen suprug Tom Kaulitz 2024. godine došli su odjeveni kao izvanzemaljac E.T. iz kultnog istoimenog filma iz 1982. godine. Heidi je njihove kostime pokazala na Instagramu. Ranije je poručila pratiteljima da "nikad neće pogoditi" što im ove godine sprema.

Inače, Heidi već tradicionalno priređuje tulum za Noć vještica u New Yorku, a posebnu pozornost posvećuje kostimu. U razgovoru za People ranije je rekla da postane nervozna prije nego što pokaže svoje kostime. "Uvijek se osjećam anksiozno", otkrila je. "Ne isprobavam svoje maske i kostime, ne mogu ih isprobati prije same Noći vještica. Tako da nikada ne znam hoće li sve savršeno funkcionirati. Onda se nešto neočekivano dogodi, a ja pomislim samo: 'O, Bože'", ispričala je Heidi.

Klum je 2023. godine na svoj tulum došla odjevena u pauna, a kako bi kostim očarao i posebno se istaknuo imala je i pomoć akrobata. Slavna manekenka nosila je dio kostima koji je bio u potpunosti plave boje te označavao paunov vrat i glavu, a akrobati oko nje bili su odjeveni u zelene kostime s detaljima koji su isticali paunovo perje. Njezinu ideju za kostim slijedio je i njezin suprug Tom Kaulitz koji se pojavio prerušen u divovsko jaje samo s otvorima za ruke i glavu.

Manekenka se godinu prije, pak, na svom partyju za Halloween u New Yorku pojavila u kostimu crva koji je prekrio cijelo tijelo i vidjele su se samo njezine oči i usta. Osim toga, pojavila se i u brojnim upečatljivim kostimima, poput Fione iz Shreka, vukodlaka iz Jacksonovog Thrillera, Aliena i Jessice Rabbit, a za izradu kostima Aliena trebalo joj je više od 10 sati, koliko je provela na šminkanju i stavljanju prostetike.