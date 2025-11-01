Pobjednik 'Života na vagi' vodio je bitku za zdravlje: 'Rekli su da ću umrijeti za pet dana'

U finalnom tjednu "Života na vagi" kandidate je posjetio Josip Čapo koji je odnio pobjedu u šestoj sezoni ovog showa. Pričao je kandidatima što ih očekuje kada se vrate svom životu i poručio im je kako moraju pronaći motivaciju. - Morate imati podršku, ako nemate podršku kod kuće onda sve pada u vodu. Koliko puta ja dođem do hladnjaka, evo čak i neki dan. Supruga onda dođe i stane ispred mene i kaže; ajde zatvaraj. To je istina, teško je - rekao je Čapo kandidatima. Josip je u 'Život na vagi' ušao sa 169 kilograma, a do sada je izgubio 70 kilograma dok ga mnogi pamte po motu 'hodaj pa hodaj', a on u šali objašnjava kako da sada više prakticira 'trčohod', jedno je ostalo isto - i dalje primjer svima koji se bore s viškom kilograma!

Tri godine nakon sudjelovanja u 'Životu na vagi' Josip s velikim poštovanjem gleda na svoje iskustvo i kaže: „Show je iznimno važan faktor u životu ljudi koji su pretili i danas na 'Život na vagi' gledam kao na veliki projekt koji zaista pomaže pretilim osobama da od sebe izgrade zdravog čovjeka - kako u borbi s kilogramima, tako i u mentalno jaku osobu.“ Dok je bio natjecatelj u showu pričao je i o svojoj borbi s leukemijom koja mu je dijagnosticirana 2015. godine. "To je bio najgori dan u mom životu, a iako su mi doktori govorili da imam još jako kratko vremena na ovom planetu, ja sam se uspio izliječiti alternativnom medicinom", otkrio je u šestoj sezoni u kojoj je sudjelovao.

"Taman mi se kći trebala roditi i primio sam ciklus kemoterapije, bio sam u bolnici 42, 43 dana, došao sam na pauzu od kemoterapije ni nisam uopće znao hoću či dočekati dijete. Doktori su to vidjeli, pa su me pustili kući", ispričao je na rubu suza. Dodao je kako je kazao ocu da neće ostati u bolnici. "Rekli su da ću umrijeti za pet dana, on nije znao što će, on je samo šutio, a ja sam samo čekao da on kaže da idemo kući", rekao je Josip te dodao kako je on imao svoj plan. "Ostavite me, došao sam kući i to je to. I onda se to dogodilo, strah, kad se osjećam malaksalo, ja jedem. Kad netko kaže malo si blijed, ja jedem. Ja sam jeo strašno", rekao je Josip tada.