Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
ŠOKANTNO: Nitko ne zna kako, ali Premium popusti su stigli ranije!
Poslušaj
Prijavi grešku
PROGNOZE SU BILE LOŠE

Pobjednik 'Života na vagi' vodio je bitku za zdravlje: 'Rekli su da ću umrijeti za pet dana'

Foto: RTL
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
01.11.2025.
u 09:00

Josip Čapo je u 'Život na vagi' ušao sa 169 kilograma, a do sada je izgubio 70 kilograma dok ga mnogi pamte po motu 'hodaj pa hodaj', a on u šali objašnjava kako da sada više prakticira 'trčohod'

U finalnom tjednu "Života na vagi" kandidate je posjetio Josip Čapo koji je odnio pobjedu u šestoj sezoni ovog showa. Pričao je kandidatima što ih očekuje kada se vrate svom životu i poručio im je kako moraju pronaći motivaciju. - Morate imati podršku, ako nemate podršku kod kuće onda sve pada u vodu. Koliko puta ja dođem do hladnjaka, evo čak i neki dan. Supruga onda dođe i stane ispred mene i kaže; ajde zatvaraj. To je istina, teško je - rekao je Čapo kandidatima. Josip je u 'Život na vagi' ušao sa 169 kilograma, a do sada je izgubio 70 kilograma dok ga mnogi pamte po motu 'hodaj pa hodaj', a on u šali objašnjava kako da sada više prakticira 'trčohod', jedno je ostalo isto - i dalje primjer svima koji se bore s viškom kilograma!

Tri godine nakon sudjelovanja u 'Životu na vagi' Josip s velikim poštovanjem gleda na svoje iskustvo i kaže: „Show je iznimno važan faktor u životu ljudi koji su pretili i danas na 'Život na vagi' gledam kao na veliki projekt koji zaista pomaže pretilim osobama da od sebe izgrade zdravog čovjeka - kako u borbi s kilogramima, tako i u mentalno jaku osobu.“ Dok je bio natjecatelj u showu pričao je i o svojoj borbi s leukemijom koja mu je dijagnosticirana 2015. godine.  "To je bio najgori dan u mom životu, a iako su mi doktori govorili da imam još jako kratko vremena na ovom planetu, ja sam se uspio izliječiti alternativnom medicinom", otkrio je u šestoj sezoni u kojoj je sudjelovao.

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
1/16

"Taman mi se kći trebala roditi i primio sam ciklus kemoterapije, bio sam u bolnici 42, 43 dana, došao sam na pauzu od kemoterapije ni nisam uopće znao hoću či dočekati dijete. Doktori su to vidjeli, pa su me pustili kući", ispričao je na rubu suza. Dodao je kako je kazao ocu da neće ostati u bolnici. "Rekli su da ću umrijeti za pet dana, on nije znao što će, on je samo šutio, a ja sam samo čekao da on kaže da idemo kući", rekao je Josip te dodao kako je on imao svoj plan. "Ostavite me, došao sam kući i to je to. I onda se to dogodilo, strah, kad se osjećam malaksalo, ja jedem. Kad netko kaže malo si blijed, ja jedem. Ja sam jeo strašno", rekao je Josip tada.
Ključne riječi
showbiz život na vagi Josip Čapo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja