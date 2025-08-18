FOTO Bivše HRT-ove voditeljice više od 20 godina nema na TV-u, a evo kako danas izgleda i što radi

Bivšu HRT-ovu voditeljicu Dariju Mikulandru-Žanetić ne viđamo više često na televiziji.
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
No, nedavno su je se mnogi prisjetili kada je objavila fotku s jednog događanja te se družila s našom pjevačicom Nedom Parmać. 
Foto: Instagram
Mnogi su je, inače, zapamtili  iz vremena kada je na HRT-u televiziji vodila emisiju 'Zlatni gong', a danas vodi potpuno drukčiji život.  Darija je između ostalog glumica u amaterskoj družini, ravnateljica humanitarne manifestacije, suvlasnica PR agencije, majka dvoje djece, a u svog supruga godinama je sretno zaljubljena.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Na Instagramu često objavljuje detalje iz privatnog života pa tamo možemo vidjeti da se nije puno promijenila s godinama. 
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Darija danas stoji iza Midsummer festivala u Dubrovniku koji obogaćuje turističku ponudu grada.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Podsjetimo, popularna britanska glazbena emisija "Top of the Pops" sredinom devedesetih dobila je i hrvatsku inačicu, na HRT-u se emitirao "Zlatni gong" čiju je voditeljsku palicu preuzela tada relativno nepoznata Dubrovčanka Darija Mikulandra.
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Tada novu emisiju, ali i voditeljicu gledatelji su ubrzo zavoljeli. Nanizala je Darija i druge TV projekte, a iako je pred njom bila blistava televizijska karijera, Darija je odlučila krenuti u sasvim drugom smjeru.
Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
Zbog ljubavi s poduzetnikom Robertom Žanetićem, za kojeg se udala 1998. godine, preselila se u Dubrovnik i tamo otvorila agenciju za organizaciju evenata. Uz to se posvetila i kazalištu, a osim što je članica  Kazališne družine Kolarin, jedna je i organizatorica Midsummer festivala.
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Riječ je o prvom hrvatskom festivalu na engleskom jeziku koji svojim zanimljivim programom podjednako privlači domaće i strane turiste. Nedavno je objavila fotku s jednog događanja na kojem je bila i naša pjevačica Neda Parmać, gdje su se družile. 
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Dusko Marusic/PIXSELL
