FOTO Bivše HRT-ove voditeljice više od 20 godina nema na TV-u, a evo kako danas izgleda i što radi

Mnogi su je, inače, zapamtili iz vremena kada je na HRT-u televiziji vodila emisiju 'Zlatni gong', a danas vodi potpuno drukčiji život. Darija je između ostalog glumica u amaterskoj družini, ravnateljica humanitarne manifestacije, suvlasnica PR agencije, majka dvoje djece, a u svog supruga godinama je sretno zaljubljena.
Podsjetimo, popularna britanska glazbena emisija "Top of the Pops" sredinom devedesetih dobila je i hrvatsku inačicu, na HRT-u se emitirao "Zlatni gong" čiju je voditeljsku palicu preuzela tada relativno nepoznata Dubrovčanka Darija Mikulandra.
Tada novu emisiju, ali i voditeljicu gledatelji su ubrzo zavoljeli. Nanizala je Darija i druge TV projekte, a iako je pred njom bila blistava televizijska karijera, Darija je odlučila krenuti u sasvim drugom smjeru.
Zbog ljubavi s poduzetnikom Robertom Žanetićem, za kojeg se udala 1998. godine, preselila se u Dubrovnik i tamo otvorila agenciju za organizaciju evenata. Uz to se posvetila i kazalištu, a osim što je članica Kazališne družine Kolarin, jedna je i organizatorica Midsummer festivala.
Riječ je o prvom hrvatskom festivalu na engleskom jeziku koji svojim zanimljivim programom podjednako privlači domaće i strane turiste. Nedavno je objavila fotku s jednog događanja na kojem je bila i naša pjevačica Neda Parmać, gdje su se družile.