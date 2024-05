FOTO Sjećate li se ove djevojčice iz 'Prijatelja'? Glumile su je blizankinje, a danas imaju 22 godine

Ove godine navršava se 20. obljetnica od prestanka prikazivanja kultne američke serije 'Prijatelji', čiji likovi su ostavili trajni trag u popularnoj kulturi te ih se publika uvijek rado prisjeća. Jedan od takvih je i malena Emma, odnosno kćer Rachel i Rossa koje u seriji glume Jennifer Aniston i David Schwimmer.

Naime, slatku Emmu su u seriji utjelovile tada jednogodišnje blizankinje Noelle i Cami Sheldon (22). Od njihovog pojavljivanja na televiziji prošlo je mnogo vremena. One danas imaju 22 godine te se i dalje bave glumom, a uloge koja ih je proslavila i dalje se redovito sjete putem svojih profila na društvenim mrežama.

Noele i Cami sa svojim pratiteljima na Instagramu često znaju podijeliti fotografije sa seta s Aniston i Schwimmerom, kao i ostatkom ekipe iz serije. Nakon Prijatelja, blizanke su glumile u seriji 'Život', a prije par godina pojavile su se i u horror filmu 'Us' sad već kultnog redatelja i komičara Jordana Peelea. U tom navratu nisu glumile jednu osobu kao u Prijateljima, već su tumačile sestre blizanke.

VEZANI ČLANCI:

Ranije ove godine pohvalile su se da su diplomirale na jednom kalifornijskom sveučilištu, a velik broj fanova govori kako djevojčice danas podsjećaju na televizijsku majku Jennifer Aniston. Naravno, usput ih još uvijek ispituju hoće li se ponovno snimati popularna serija.

Inače, malenoj Emmi tetak i teta u seriji su Monica i Chandler, koje glume Matthew Perry i Courteney Cox. Podsjetimo, Monica i Chandler su u jednoj epizodi odustali od romantičnog vikenda nakon što su ih Ross i Rachel prisilili da ostanu na proslavi prvog rođendana svoje nećakinje.

GALERIJA: Jennifer Aniston ovako je reagirala kada je čula koliko godina sada ima Ben iz 'Prijatelja'

Vidno razočarani, Monica i Chandler su tim povodom snimili sarkastičnu rođendansku poruku upućenu Emmi koju će, kako su joj poručili u kameru, poslušati za 17 godina, jer točno toliko neće pričati s njezinim roditeljima. - Bok, Emma, godina je 2020. Uživaš li još uvijek zadrijemajući? - rekao je Chandler, a Monica dodala:

According to the internet, today – April 4th 2020 – is Emma Geller-Green's 18th birthday. So I guess she'll finally get Monica and Chandler's message... pic.twitter.com/GZGaMTU6Fa