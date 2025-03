FOTO RTL-ov voditelj u rijetkom izlasku sa suprugom: Zajedno su 20 godina i imaju četvero djece

Tomislav Jelinčić, jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica televizijskih ekrana u Hrvatskoj, već godinama uspješno čuva svoj privatni život daleko od znatiželjnih pogleda. Iako je njegova profesionalna karijera pod stalnim svjetlima reflektora, njegov obiteljski život s suprugom Ivanom odvija se u miru i diskreciji. Par, koji je u braku gotovo dvadeset godina, iznimno se rijetko pojavljuje zajedno na javnim događanjima, čineći svaki njihov zajednički izlazak malim medijskim događajem. Njihovo recentno pojavljivanje na festivalu dokumentarnog filma ZagrebDox ponovno je podsjetilo javnost na ovaj skladan, ali samozatajan par.

Televizijski urednik i voditelji i njegova samozatajna supruga Ivana, koja je po struci profesorica solo pjevanja i glasovira, uplovili su u bračnu luku 2005. godine., a u braku su dobili i četvero djece - 15-godišnjeg Jona, 11-godišnjeg Vida, 9-godišnjeg Tina i najmlađu kćer Bugu koja je na svijet stigla u lipnju 2020. godine. Jelinčić i njegova supruga uživaju u skladnom i dugovječnom braku, a koja je tajna njihova uspjeha voditelj je otkrio u jednom od intervjua koje je ranije dao. - Tajna je u tome što njoj ne smeta moje ostavljanje otvorenih vrata ormara, niti meni smeta kad ona ne zna gdje su joj ključevi, mobitel… Idila - rekao je poznati RTL-ovac svojedobno za tportal.

30.3.2025. Zagreb: Svecano otvorenje 21. izdanja festivala ZagrebDox. Tomislav Jelinic. Photo: Mia Slafhauzer/PIXSELL Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Supružnici obožavaju odlaske u kino, a posljednji put zajedno smo ih vidjeli na na posebnoj zabavi u Cinestaru povodom dolaska novog animiranog hit filma 'Ups2!: Avantura se nastavlja' na velika platna. Prije toga snimljeni su na premijeri dugoočekivanog filma 'Top Gun: Maverick', kao i u Gradskom kazalištu Žar ptica gdje su uživali u premijeri predstave 'Tajni dnevnik Adriana Molea'.

Inače, Jelinčić je prije RTL-a bio na HTV-u. Nakon Dječjeg programa prošao je novinarsku školu Zagrebačke panorame, Vijesti u Dobrom jutru, vodio i uređivao Podnevni dnevnik, radio reportaže za središnji dnevnik... A prije HTV-a radio je kao novinar i voditelj na OTV-u, ali i na radiju te pisao za novine. Nakon državne televizije, Jelinčić je krenuo u nove voditeljske pobjede s, tada još mladom, RTL televizijom. Bili su to sami počeci RTL-a, a kako su izgledali početci u informativnom programu RTL-a voditelj nam je otkrio u jednom od ranijih intervjua. - Mladenačka energija, entuzijazam, stvaranje novog bili su nam poput dopinga. Vjerujem da bih i danas pao na doping-testu. Ne možeš informativu lako izbaciti iz krvi, to znaju oni koji su u tim počecima sudjelovali - kazao nam je.

GALERIJA: FOTO Pogledajte tko je sve stigao na 32. dodjelu Porina

Ispričao nam je i da se uvijek, kada se sjeća svojih prvih dana na toj televiziji, sjeti natpisa “It’s OK. For Croatia!”. - Pisalo je to na svim komadima sofisticirane tehničke opreme koja je stigla iz Njemačke od velikog RTL-a za najmlađu bebu, RTL Hrvatsku. Doduše, mijenja se smisao poruke kada maknete točku, ali atmosfera je tih prvih mjeseci i dana bila toliko dobra da ni poruka “dobro je za Hrvatsku” nije predstavljala nikakav problem - kazao je.

A da mu je pisanje u obitelji, pokazuje i činjenica da mu je otac bio pjesnik, Ivo Jelinčić Mučito. Prošle je godine na Braču Tomislav predstavio zbirku pjesama 'Post i rima' svog pokojnog oca. Voditelj je sa svojim sestrama i bratom od očeve smrti prije dvije godine skupljao njegove radove za ovu zbirku s više od 200 pjesmama na gotovo 400 stranica. Podsjetimo, Ivo Jelinčić Mučito preminuo je sredinom lipnja 2020. godine.

VIDEO: Evo kakvo je znanje Marka Bošnjaka o Eurosongu, na ova pitanja nije znao odgovor