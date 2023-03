Voditelj Tomislav Jelinčić snimljen u rijetkom izlasku sa suprugom Ivanom, u braku su 18 godina

Voditelj informativne emisije RTL Danas Tomislav Jelinčić (45) proteklog vikenda uživao je sa suprugom Ivanom i njihovom djecom na posebnoj zabavi u Cinestaru povodom dolaska novog animiranog hit filma 'Ups2!: Avantura se nastavlja' na velika platna. Bilo je to rijetko zajedničko pojavljivanje skladne obitelji i supružnika koji će u lipnju ove godine proslaviti 18 godina braka.

Televizijski urednik i voditelji i njegova samozatajna supruga Ivana, koja je po struci profesorica solo pjevanja i glasovira, uplovili su u bračnu luku 2005. godine., a u braku su dobili i četvero djece - 15-godišnjeg Jona, 11-godišnjeg Vida, 9-godišnjeg Tina i najmlađu kćer Bugu koja je na svijet stigla u lipnju 2020. godine. Jelinčić i njegova supruga uživaju u skladnom i dugovječnom braku, a koja je tajna njihova uspjeha voditelj je otkrio u jednom od intervjua koje je ranije dao.

Foto: Petra Ria

- Tajna je u tome što njoj ne smeta moje ostavljanje otvorenih vrata ormara, niti meni smeta kad ona ne zna gdje su joj ključevi, mobitel… Idila - rekao je poznati RTL-ovac svojedobno za tportal.

Supružnici obožavaju odlaske u kino, a posljednji put zajedno smo ih vidjeli na premijeri dugoočekivanog filma 'Top Gun: Maverick'. Prije toga snimljeni su i u Gradskom kazalištu Žar ptica gdje su uživali u premijeri predstave 'Tajni dnevnik Adriana Molea'.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Inače, Jelinčić je prije RTL-a bio na HTV-u. Nakon Dječjeg programa prošao je novinarsku školu Zagrebačke panorame, Vijesti u Dobrom jutru, vodio i uređivao Podnevni dnevnik, radio reportaže za središnji dnevnik... A prije HTV-a radio je kao novinar i voditelj na OTV-u, ali i na radiju te pisao za novine.

Nakon državne televizije, Jelinčić je krenuo u nove voditeljske pobjede s, tada još mladom, RTL televizijom. Bili su to sami počeci RTL-a, a kako su izgledali početci u informativnom programu RTL-a voditelj nam je otkrio u jednom od ranijih intervjua.

- Mladenačka energija, entuzijazam, stvaranje novog bili su nam poput dopinga. Vjerujem da bih i danas pao na doping-testu. Ne možeš informativu lako izbaciti iz krvi, to znaju oni koji su u tim počecima sudjelovali - kazao nam je.

Ispričao nam je da se uvijek, kada se sjeća svojih prvih dana na toj televiziji, sjeti natpisa “It’s OK. For Croatia!”. - Pisalo je to na svim komadima sofisticirane tehničke opreme koja je stigla iz Njemačke od velikog RTL-a za najmlađu bebu, RTL Hrvatsku. Doduše, mijenja se smisao poruke kada maknete točku, ali atmosfera je tih prvih mjeseci i dana bila toliko dobra da ni poruka “dobro je za Hrvatsku” nije predstavljala nikakav problem - kazao je.

A da mu je pisanje u obitelji, pokazuje i činjenica da mu je otac bio pjesnik, Ivo Jelinčić Mučito. Prošle je godine na Braču Tomislav predstavio zbirku pjesama 'Post i rima' svog pokojnog oca. Voditelj je sa svojim sestrama i bratom od očeve smrti prije dvije godine skupljao njegove radove za ovu zbirku s više od 200 pjesmama na gotovo 400 stranica. Podsjetimo, Ivo Jelinčić Mučito preminuo je sredinom lipnja 2020. godine.

