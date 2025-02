FOTO Problematični i otjerani bivši hajdukovac vjenčao se u tajnosti, a ove fotke govore više od tisuću riječi

Bivši nogometaš Hajduka, Leon Dajaku (23), oženio se svojom dugogodišnjom partnericom Leonie June. Sretni par podijelio je radosne vijesti na društvenim mrežama, pozirajući s vjenčanim prstenjem. "Najspontaniji, najluđi, najljepši i najposebniji 'Uzimam' koji smo mogli zamisliti...", napisala je Leonie u opisu objave na Instagramu, ne skrivajući sreću.

Nogometaš i njegova supruga prošle su godine u ožujku postali roditelji djevojčice Nave. Par se zaručio u prosincu 2024. godine u Abu Dhabiju, a sada su svoju ljubav okrunili brakom.

Mladencima je putem Instagram priče uputila čestitke i Leonova majka, Blerta Dajaku. "Želim vam sve najbolje u braku! Nevjerojatno sam sretna što te imam, nema veće radosti od toga da te vidim blistavog i ispunjenog srećom! Od srca ti želim da vaša ljubav svakim danom raste, nikada ne prestane i zauvijek vas povezuje. Zauvijek i zauvijek, samo ljubav za vas!", napisala je ponosna majka.

Podsjetimo, Leonie je prošle godine za Večernji list podijelila iskustvo svog porođaja. Zbog toga što je beba bila okrenuta na zadak i pupčana vrpca joj se omotala oko vrata, bila je primorana na carski rez. U tim neizvjesnim i teškim trenucima najveća joj je podrška bio Leon, tada igrač Hajduka, koji joj je svojim prisustvom olakšao porod. Kada je njihova djevojčica prvi put zaplakala, oboje su osjetili neizmjernu sreću i uživali u tim intimnim trenucima.

Leonie je također priznala kako je vrlo brzo nakon početka veze s Leonom ostala trudna. S uzbuđenjem je podijelila i trenutak kada mu je priopćila sretnu vijest – došao je s treninga, a ona mu je rekla da će postati otac, što ih je oboje ispunilo neizmjernom radošću.

Osim toga, podsjetimo i na to da je talijanski trener Hajduka, Gennaro Gattuso izbacio je Leona Dajakua i Yassinea Benrahoua iz momčadi Hajduka. Trener bijelih ih je potjerao s treninga jer nije bio zadovoljan njihovim zalaganjem, a prema prvim informacijama s Poljuda, čini se da su Dajaku i Benrahou odigrali svoje za Hajduk jer Rino nije imao ništa protiv da pronađu novu sredinu tijekom zime.

FOTO Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Dvojac je počeo pripreme s Hajdukom u Stobreču, no kako je došlo do neslugasica s trenerom Gennarom Gattusom, ostatak priprema proveli su na Poljudu, gdje su trenirali odvojeno. Obojica su tražila odlazak iz Hajduka, ali ponuda nije bilo, pa je došlo do razgovora s Gattusom. Razgovor je dobro prošao pa su Benrahou i Dajaku vraćeni u prvu ekipu, ali ipak su odigrali svoje za majstore s mora...

VIDEO Thompsonova supruga odgovorila Remi iz Elementala koristeći njezine stihove: Malena, iz kojeg si ti svemira?