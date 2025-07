Poznata Hrvatica šokirala javnost cijenama o kupnji stana u Bruxellesu: 'U Zagrebu bih platila više'

Mladu Ninu Skočak na društvenim mrežama mnogi prate te gledaju kako uređuje stan ili traži antikne odjevne komade. No, osim što je influencerica, ona se kandidirala i za Europarlament na prošlim izborima te radi u Europskoj komisiji, a upravo o svim ovim temama govorila je u svom gostovanju u podcastu Mic Drop radijskog voditelja Jasmina Muhameda Alija. Nina je tako otkrila kako je ona doživjela izbore i svoju kandidaturu te kako ju je to promijenilo. Osim toga, govorila je i o svom stanu kojeg je kupila u Bruxellesu te uredila u nesvakidašnjem stilu. Nina je velika ljubiteljica mode sredine 20. stoljeća, a stan također odiše tim stilom. Kako je teklo cijelo opremanje stana, Nina je dokumentirala na svojim društvenim mrežama te pokazivala što je nabavila i što joj je još ostalo za urediti. No, u podcastu u kojem je gostovala, voditelj ju je pitao i koliko je stan koštao.

- Mogu ti reći da bih u Zagrebu platila više- rekla je Nina na ovo pitanje te dodala da je kvadrat stana platila manje od 4000 eura. Dodala je i da je odlučila renovaciju stana raditi sama zbog nedostatka financijskih sredstava te da su joj pomagali prijatelji, ali da je za neke poslove unajmila i stručnjake.

Nina je u podcastu govorila i o svojoj ljubavi prema second hand trgovinama, poslu u Europskoj komisiji, prekidu veze i drugim temama.

Osim toga, Nina je i dalje vrlo aktivna na društvenim mrežama te smo nedavno imali priliku vidjeti gdje je ona putovala. Nina se uputila na Ibizu, a svojem dojmove podijelila na društvenim mrežama. "Kuglica sladoleda 30 eura, boca vode 15 eura... Prvi put sam išla na Ibizu i evo koje su to cijene", započela je svoju videoispovijest na Instagramu Skočak, koja je poželjela "jednom u životu" doživjeti popularno španjolsko odredište. U nastavku šeće ulicama proslavljene destinacije i priča: "Ibiza je uistinu svjetski poznat otok, pogotovo po partijanju. Ja nisam neka velika partijanerica, ali jednom smo morali otići u klub. Bili smo u Ushuaiau, ulaz je 130 eura! To je stvarno šokantno da u klubovima bočica vode košta 15 eura, kokteli su oko 15. Doslovno se više isplati cugat‘ nego piti vodu.

Što se tiče plaža s beach barovima, tu su ležaljke oko 100 eura. U malo boljim restoranima ručak ili večeru plaćali smo 100 eura po osobi, npr. ova paella za dvoje košta 90 eura. Našli smo neke restorane u gradu, gdje smo jeli za oko 50 eura po osobi. Auto smo rentali za 100 eura po danu, a bio je u katastrofalnom stanju, pokvario nam se nakon sat vremena! No uvjerljivo najskuplja stavka koju smo platili na Ibizi je izlazak na kabare, gdje smo samo sladoled platili 30 eura! Bez obzira na sve, Ibiza me apsolutno oduševila i apsolutno bi se vratila", zaključila je ipak na kraju Hrvatica, a reakcije su, očekivano, bile raznolike: "Stara narodna kaže: ima se, može se", "Meni je ovo neukusno snimati. Iskreno. Pravi snobizam", "I onda se stranci žale da je kod nas skupo ", "Jednom se živi"...