FOTO Postala je hrvatska misica sa samo 15 godina i dobila traktor na poklon! Iznenadit ćete se kako danas izgleda

Rajna Raguž godine 2001. postala je Miss Hrvatske i predstavljala Hrvatsku na izboru za Miss svijeta u Sun Cityju u Južnoafričkoj Republici. Nažalost, tada se nije uspjela plasirati u top 10 najljepših žena svijeta. Rajna je bila naša najmlađa misica, a imala je samo 15 godina kada je okrunjena kao najljepša Hrvatica. Osvojila je titulu Miss sela za koju je bila nagrađena novim traktorom.

- Najiskrenije - ja sam otišla na izbor za Miss iz znatiželje i naravno s potajnom željom za pobjedom – kao i svaka kandidatkinja. No, iskreno zaista nisam očekivala da ću pobijediti, to me prilično šokiralo. Ali tu večer sve se tako divno slagalo.... Kao da se sve urotilo da pobijedim. Ima jedna poslovica koja kaže 'kada nešto žarko želiš, onda se cijeli svijet uroti da to i dobiješ'. Vjerujem da je te večeri u zraku bilo nešto čarobno, a ja sam tada povjerovala da je zaista sve moguće. Nije važno odakle dolaziš, važno je kamo ideš! U čuda vjerujem i dalje, pa vi slobodno recite da sam sanjar. Bila i ostala - napisala je svojevremeno na društvenoj mreži Instagram Rajna kada je obilježila točno 20 godina od osvajanja ove nezaboravne titule.

Izgradila je i uspješnu manekenku karijeru, no sve je to odavno ostavila iza sebe i danas živi puno privatnijim životom te radi kao fotografkinja. Sa suprugom Tomislavom Čuljkom ima troje djece. Kćer Gretu dobili su u studenom 2016., krajem 2017. stigao im je sin Ivan, a najmlađeg Matu dobili su početkom 2020. godine. Rajna je aktivna na Instagramu, gdje se najčešće hvali svojim radom, no povremeno dijeli i privatne fotografije na kojima imamo priliku vidjeti da se od dana najveće slave nije gotovo nimalo promijenila.

