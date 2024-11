Nina Badrić o teškim danima i trnovitom putu koji je prošla: 'Bilo je boli, rana, nepravde i borbe...'

Jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Nina Badrić večeras će nastupiti u zagrebačkoj Areni! Na društvenoj mreži Instagram osvrnula se na trnovit put koji je prošla u svojoj karijeri te se iskreno zahvalila svojim vjernim obožavateljima. - Ovako je sve počelo! Napisao je davne 90-e godine Rajko Dujmić I da... prvi profi ugovor je bio potpisan baš s njim i Hourom. Ne znam što su tada čuli ili vidjeli u toj nepoznatoj djevojci, ali sve što je Rajko tada rekao brzo je postala moja stvarnost - započela je Badrić.

- Ona mala djevojčica do danas nije skinula osmijeh s lica samo u inat životu!!! Bilo je tu svega... nepravdi, borbe, boli, rana, života koji me nije štedio ni najmanje, pogrešnih susreta, polovnih ljubavi koje su više žuljale nego milovale, ignoriranja, prešućivanja. Koliko sam samo nepravde podnijela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti riječ. Kad se sada sjetim prođu me trnci od kuda mi tada 'muda' da se tako sama 'bacim na glavu' pa kud puklo - nastavila je. - Al' ja sam oduvijek bila ona ista cura iz centra Zagreba samo s jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru. Kad pogledam iza sebe u svih ovih 30 godina moje karijere mogu samo reći da je proletjelo za tren! I da je vrijedilo svega!! Živim najbolji posao na svijetu jer muzika ozdravljuje i liječi, a sutra želim da u Areni slavimo život. Da otpjevamo one neke pjesme koje su vam postale drage i da vam utisnem malo radosti u srce. Čekam vas s istim ovim osmijehom koji nitko nije uspio skinuti s mog lica sve ove godine! I da... hvala vam za sve ove godine i volim vas beskrajno - zaključila je omiljena pjevačica koja večeras sprema spektakularan koncert za pamćenje.

Podsjetimo, omiljena pjevačica nedavno je iskreno i emotivno podijelila svoje razmišljanja o ženama, odnosima, društvenim izazovima, vjeri, ali i o ljubavi koju osjeća prema svojoj publici. Koncert u Areni Zagreb zasigurno je jedan od najvažnijih trenutaka u njezinoj glazbenoj karijeri, ali i prilika da se zahvali svima koji je podržavaju sve ove godine. "Oni su moji ljudi", zaključuje Nina, a nadolazeći nastup bit će prilika za obostrano slavlje – njezine publike i nje same.

- Ovu Arenu s toliko žara čekam da zahvalim svim ljudima koji su došli i na prošli koncert, koji je zbog mjera bio neizvjestan, i za sve ove godine ljubavi, i za sve ove godine ljepote mog života koji su mi dali. A oni kažu da sam im to vratila stostruko. Ja se nadam da je to tako. Na mojim koncertima je od 7 do 77, ja sam sretnica koja ima prekrasnu publiku, koja ima nekoliko generacija ispred sebe. Imamo klince, tinejdžere, svoju generaciju, a imam čak i maminu generaciju. Jedva čekam, baš imam leptiriće u trbuhu. Ne mogu disati dok ne stanem na pozornicu, dok ne osjetim onaj prvi huk - priznala je Nina otkrivajući kako joj publika nije samo podrška na koncertima, nego i obitelj kojoj joj je spasila život u najtežim trenucima. Što publiku očekuje na večerašnjem spektakularnom koncertu s nestrpljenjem i mi iščekujemo...

