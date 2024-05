Baby Lasagna, Let 3, Kasandra i brojni drugi ove nedjelje u showu 'Tvoje lice zvuči poznato'

Dok kandidati showa 'Tvoje lice zvuči poznato' svojim transformacijama oduševljavaju publiku iz tjedna u tjedan, polako se približava završnica omiljenog zabavnog showa jer pred njima su još samo četiri epizode. Nakon što je tamburaškim nastupom s popularnim Gazdama Faris Pinjo u prošloj epizodi odnio pobjedu, ove nedjelje na pozornici će se pojaviti kao francuska pjevačica Zaz. „Nema 'zazancije' sa Zaz, pa gledajte svi 'Tvoje lice zvuči poznato' jer spremamo vam svi jako dobre imitacije“, najavljuje Faris.

U liku ovogodišnjeg hrvatskog predstavnika na Euroviziji nastupit će Marija Kolb te će u kao Baby Lasagna izvesti megapopularni hit 'Rim Tim Tagi Dim'. „Ovaj tjedan mi je pripala fenomenalna uloga Baby Lasagne, zapravo mogla bih reći da sam ja Mama Lasagna. Gledajte emisiju jer bit će vatreno i ludo“, poručuje Marija.

Antonija Šola u nedjelju će također ući u eurovizijski svijet te izvesti prepoznatljiv nastup prošlogodišnjih hrvatskih predstavnika – grupe Let 3. „Zamislite mene kao Let 3... Nije zahtjevno nego je fora biti Let 3, zato što mogu biti nešto što nisam nikad bila i što neću više nikada biti“, zaključuje Antonija.

Kao talijanski pop-rock pjevač i kompozitor Umberto Tozzi pojavit će se Alen Bičević izvodeći jedan od najvećih hitova ovog poznatog umjetnika. „Ovaj vikend utjelovljujem jednog talijanskog velikana i imam prekrasnu pjesmu koju ne mogu zapamtiti jer ima puno teksta, a ja nisam najpametniji. I u nadi da će sve proći glatko i kako treba i da ću donijeti malo tog talijanskog duha na svoj balkanski način, pozdravljam gledatelje do nedjelje“, slikovito najavljuje Alen.

Jedan od poznatih hitova grupe Daleka Obala izvest će Luciano Plazibat koji će utjeloviti legendarnog dugogodišnjeg frontmena grupe Marijana Bana. „Kako će to izgledati, ljudi moji, nakon ovoliko epizoda – više nemam pojma. Samo da ništa ne pogriješim i da sve prođe kako treba. Malo se bojim tog teksta, pa idem vježbati“, poručuje Luciano.

Antonia Dora Pleško na jedan će dan postati velika diva hrvatske estrade Tereza Kesovija. „U tijeku su nove pripreme za sljedeću epizodu, u kojoj sam ja Tereza Kesovija tako da – Ni me straj. Odradit ću to, nadam se, super“, govori Antonia.

Jednu od glavnih predstavnica hrvatske dance scene, Kasandru, u desetoj će epizodi oživjeti Mia Negovetić. „Meni nije toliko poznat izvođač, znala sam naravno za nju i zapravo jedne pjesme se sjećam. Veselim se i nadam se da ćemo vratiti neku njezinu unikatnu energiju, da će se svi rasplesati i prisjetiti se nje“, najavljuje Mia. Tomislav Marić ToMa priprema se za još jednu žensku ulogu za koju kaže da je najzahtjevnija dosad i otkriva: „Sad se borim s Christinom Aguilerom i, vjerujte mi, nije jednostavno nimalo. Ovo je uloga na koju se najviše žalim, ali bitno je zabaviti ljude.“

Kako će se kandidati snaći u novim ulogama, ne propustite pogledati u novoj epizodi showa 'Tvoje lice zvuči poznato' u nedjelju, od 20.15 na Novoj TV!

