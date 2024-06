FOTO Pogledajte kako izgleda 24 godine mlađa supruga Žere iz Crvene jabuke: Došla ga podržati s kćerima

Svu pozornost ukrale su tri dame koje rijetko vidimo u javnosti, supruga i kćeri Dražena Žerića Žere. Barbara Marčela Žerić u društvu svojih blizanki Petre i Maree pjevušila je hitove Crvene jabuke, a kako izgledaju, pogledajte u našoj galeriji.

Žera je svoj privatni život uvijek skrivao od javnosti, a tek malo tko zna da je supruga od njega mlađa 24 godine, a pred oltar su stali 2008. godine na Šolti. U prošlogodišnjem velikom intervjuu za Večernji list Dražen Žerić Žera progovorio je o mnogo čemu, a dotaknuo se lijepe supruge i njihove dvije kćeri.

- Moje kćeri imaju sluha, bilo bi žalosno kada ne bi imale, a ja sam glazbenik. Sreća pa su Petra i Marea povukle gene na mene, a glazba je bogatstvo ako znaš nešto pjevati ili svirati. Svakom glazbeniku je život barem malo bogatiji. A oni koji ne znaju pjevati, ne čuju da nemaju sluha i vole pjevati. To je tako, tako je u ljudskoj psihi - kazao nam je u prosincu prošle godine te dodao: - Svjesne su i idu sa mnom na koncerte. Vole našu muziku i lijepo mi je to vidjeti. Svoju djecu nikada nisam tjerao da se bave glazbom ili idu na koncerte, a to je doista sve njihov izbor. Pitao sam ih jednom kako im je gledati tatu na pozornici, rekle su mi: “Top!” Eto, zanimalo me kako je to u dječjoj glavi kada gledaju roditelja da nastupa, u svakom slučaju njima je zanimljivo. Inače, jako su ljubomorne kada se netko slika sa mnom ili me ide poljubiti, to baš ne vole. Svog tatu žele samo za sebe, a to je i nekako normalno - odgovorio je na pitanje jesu li njegove 14-godišnje kćeri svjesne da im je tata faca.

FOTO Pogledajte kako izgleda supruga i djeca Dražena Žerića Žere

Osvrnuo se i na to smeta li njemu i supruzi što se ističe da je malo veća razlika u godinama između njih. - Ne smeta ni meni, a ni njoj. Takvih primjera kao što smo mi ima milijun, pa onda mogu reći da mediji stvarno pišu budalaštine. Imamo primjere i kod nas, kao što su Željko Bebek i Vlado Kalember... Kada se spoje muškarac i žena sličnih ili istih godina, a pritom nema ljubavi između njih, onda je to loš primjer koji ne funkcionira. U mojem, Bebekovu i Kalemberovu slučaju pokazalo se da je sve to u redu, a medijskih naslova će uvijek biti, to je tako - priznao nam je glazbenik. Ostatak intervju pročitajte OVDJE.

Novi studijski album ‘Mirišu jabuke’ Crvene jabuke dostupan je na svim streaming servisima, a naslovna pjesma jednog od najdugovječnijih pop-rock bendova u regiji već je osvojila radijski eter i srca publike. Najvjerniji obožavatelji dobili su priliku prije svih uživati u novim stihovima, na koncertu Crvene jabuke koje je za svoje slušatelje organizirao bravo! radio, ujedno organizator turneje.

