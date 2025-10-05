FOTO Pobjednik 'Života na vagi' imao je 171 kg, ovako izgleda sada i otkriva tajnu svog vitkog izgleda

Mislav Šepić bio je pobjednik sedme sezone showa "Život na vagi" u koji se prijavio kako bi promijenio loše navike. U tome je uspio te je u show ušao sa 171 kilogramom, izgubio je 78,8 kilograma, što je 46,1% tjelesne mase. Kada je ušao u show govorio je kako bi volio ići na planinarenje, baviti se biciklizmom, skakati padobranom, isprobati zipline, odjenuti lijepu majicu i nikad se više se osjećati nelagodno kada mora sjesti na stolac u kafiću ili se skinuti na plaži, a zahvaljujući svom trudu, volji i upornosti i dvije godine nakon pobjede Mislav je u zavidnoj formi. Dokazuju to i fotografije snimljene na nedavnom vjenčanju Silvije i Mislava koji su također bili natjecatelji u ovom showu. Mislav je sada otkrio u čemu je tajna njegovog uspjeha.

- Nema prevelike tajne, jako puno se krećem, vozim bicikl na posao svaki dan i treniram tri puta tjedno - ispričao je u razgovoru za RTL i dodao kako mu je bicikl najkorisniji u održavanju linije nakon showa, - Iskreno, mene taj bicikl najviše spašava, imam do posla 14km i tako svaki dan idem, osim kad pada kiša, pa onda jedan dio se vozim busom, a drugi dio pješačim, a što se tiče same organizacije, nije bilo problema, prehranu sam uveo u svoj svakodnevni život i supruga se isto prilagodila. Meni je to sve fino, pogotovo jaja, a što se tiče treninga, to sam samo nastavio poslije showa, nisam si dopustio da ispadnem iz forme - rekao je Mislav. Dodao je kako si je u glavi posložio da može održavati postojeću težinu jer si ne dopušta da prijeđe zadanu granicu.

- Ne želim se vratiti na staro, ovako kako se sad osjećam i izgledam želim zadržati jer mi je super, ne želim to izgubiti, a i kad se sjetim koliko je muke uloženo da smršavim, nema šanse da bi si dopustio da to moram ponavljati - rekao je o tome što ga i dalje motivira. Kaže kako sada radi na tome da dobije više mišiće mase, a kao i većina kandidata koji su u showu izgubili veliki broj kilograma, i Mislav ima problema s viškom kože, a taj problem će rješavati operacijom za koju čeka malo bolju financijsku situaciju.