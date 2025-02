FOTO Plavuša koja je bila san svakog muškarca u 80-ima danas više ovako ne izgleda, ne bi je prepoznali ni najveći fanovi

Trostruka dobitnica nagrade Zlatni globus i legendarna glumica Cybill Shepherd, najpoznatija po ulogama u serijama "Slučajni partneri" i "Cybill", snimljena je u Los Angelesu tijekom opuštene šetnje sa svojim asistentom. Unatoč godinama koje prolaze, Shepherd je zadržala svoj prepoznatljiv stil, ali se od znatiželjnih fotografa skrivala iza sunčanih naočala i povremeno okretala lice kako bi izbjegla objektive paparazza.

Foto: Profimedia

Glumica, koja je ovoga tjedna proslavila 75. rođendan, bila je u dobrom raspoloženju, a posljednjih godina rjeđe se pojavljuje u javnosti. Njezin posljednji film snimljen je 2023. godine, a trenutno je u fazi postprodukcije novi projekt u kojem glumi uz Stevea Guttenberga. Iako nastavlja raditi na povremenim projektima, za mnoge će Shepherd zauvijek ostati sinonim za briljantne uloge u kultnim serijama i filmovima iz 70-ih, 80-ih i 90-ih.

Cybill Shepherd rođena je 18. veljače 1950. godine u Memphisu, Tennessee. Njezina karijera započela je kao model, a njezina ljepota i karizma brzo su je odveli u svijet filma. Prvi veliki uspjeh ostvarila je ulogom u filmu "The Last Picture Show" (1971.), redatelja Petera Bogdanovicha, koji ju je lansirao među zvijezde. Film je bio nominiran za Oscara i označio početak njezine dugogodišnje glumačke karijere.

Nakon toga je nastavila suradnju s Bogdanovichem, glumeći u filmovima "Daisy Miller" (1974.) i "At Long Last Love" (1975.). No, svjetsku slavu stekla je 1985. godine ulogom Maddie Hayes u hit-seriji "Slučajni partneri" ("Moonlighting") uz tada mladog i talentiranog Brucea Willisa. Serija je postala televizijski fenomen, a Shepherd je osvojila dva Zlatna globusa za svoju izvedbu.

Devedesetih godina nastavila je uspješnu televizijsku karijeru vlastitom sitcom serijom "Cybill" (1995.–1998.), koja je trajala tri sezone i donijela joj još jedan Zlatni globus. U seriji je glumila fiktivnu verziju same sebe, bivšu glumicu koja se snalazi u životu nakon razvoda. Ova uloga dodatno je učvrstila njezinu popularnost.

Shepherd je tijekom godina nastavila raditi na televiziji i filmu, ali se postupno povukla iz Hollywooda. Imala je zapažene uloge u serijama poput "The L Word", "Psych" i "Client List", a povremeno je nastupala i u kazalištu. Osim glume, poznata je i po društvenom aktivizmu, posebno na polju ženskih prava i LGBTQ+ zajednice.

Što se tiče privatnog života, Shepherd je bila u dva braka te ima troje djece. Poznata je po svom iskrenom i otvorenom stavu, često govoreći o usponima i padovima u svojoj karijeri, ljubavnim vezama i borbi s depresijom. Unatoč povremenim povlačenjima iz javnosti, Shepherd se nikada u potpunosti nije oprostila od glume. Njezin novi film trenutno je u fazi postprodukcije, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju povratak ove legendarne glumice na veliko platno.

Iako su njezini dani najveće slave možda iza nje, Cybill Shepherd ostaje jedna od najupečatljivijih glumica svoje generacije. Njezin doprinos filmskoj i televizijskoj industriji ostavio je neizbrisiv trag, a njezine uloge i dalje inspiriraju nove generacije glumaca i gledatelja diljem svijeta.

