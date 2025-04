FOTO Ne viđamo je često! Pobjednik showa 'Tvoje lice zvuči poznato' pokazao majku, za to je imao poseban povod

Popularni hrvatski pjevač Alen Bičević nedavno je na svojoj Instagram stranici podijelio dirljivu objavu o svojoj majci, povodom posebne prigode. Njegova majka, Sida Deže, proslavila je rođendan, a Alen je uz zajedničku fotografiju napisao: "Sretan 35. mojoj majčici". Sida je uspješna poduzetnica koja u Malom Lošinju vodi studio ljepote zajedno sa svojom kćeri Tarom, Alenovom sestrom. Poznato je da je Sida velika podrška svom sinu u njegovoj glazbenoj karijeri, što je pokazala i tijekom njegovog nastupa u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' gdje je imitirao zadarskog pjevača Tomislava Ivčića, kada je ponosno pozdravljala žiri iz publike. Bliskost obitelji Bičević potvrđuje i činjenica da se s njima često druži pjevačica Minea, koja je početkom travnja na društvenim mrežama objavila fotografije sa Sidom.

Foto: Instagram

Nedavno je pjevač u javnosti podijelio zanimljive informacije o financijskoj strani svoje karijere. U razgovoru za podcast "Priče između nota", Bičević je otkrio detalje o cijenama nastupa svog benda Joy i uvjetima koje postavljaju organizatorima.

"Pa uvjeti su samo da nema problematičnih ljudi i to je u principu sve, i da se bend ne maltretira, a što se cijena tiče to varira. Mislim, ovisi kakva je zabava, da li sviraš rođendan, da li sviraš od 9 do 2 ili od 9 do 6 ujutro. Svadbe su sad već oko 5000 eura pa na dalje. Ovisi gdje se svira. Klubovi su ja mislim nešto malo manje", izjavio je Bičević.

Glazbenik je također osvrnuo se na svoj profesionalni razvoj, dodavši: "Sjećam se ja dana kad smo mi počinjali - da su to bile jako male cifre, međutim evo, olakotna okolnost se dogodila sa mnom i sa showom 'Tvoje lice zvuči poznato' pa smo mogli i imali prostora korigirati cijene".

Pjevač grupe Joy i pobjednik showa "Tvoje lice zvuči poznato, Alen Bičević, za rođendan je iznenadio svoje obožavatelje značajnom promjenom imidža. Naime, Bičevića većina prepoznaje po uglađenom izgledu bez kose i brade, a tada je na svojem Instagramu podijelio objavu u kojoj ga možemo vidjeti s bujnom crnom kosom i bradom.

Mi smo kontaktirali glazbenika da ga pitamo o novom imidžu, pri čemu je potvrdio da je stvarno pustio kosu, a zatim i otkrio razlog ćelavog izgleda: - Nekad davno sam počeo gubiti kosu, onda mi je to počelo smetati pa sam se odlučio da je možda vrijeme za neki novi imidž na koji sam se navikao. I sad si mislim, ajde da probam još malo pustiti, možda se naviknem - izjavio je Alen za Večernji list, par dana nakon objave nove pjesme "Lutam ulicama pustim". Ovako je javnost obavijestio o puštanju kose:

- Bolji poklon za rođendan nisam mogao dobiti. Hvala mojim divnim curama što su me vratile 15 godina unatrag. Osjećam se k'o David Beckham - zahvalio se Alen svojim frizerkama u opisu fotografija, a ubrzo su mu se javili kolege i pratitelji s komplimentima. Među prvima reagirala je glazbenica Minea, koja je Bičeviću napisala "Naajzgodnijiiii", ostavivši emotikone srca i vatrica, dok je influencerica Meri Goldašić dodala "HOT". - "Ma zezaš se, top!, "Wooow", "Ko je lijep, lijep je i sa kosom i bez! Sretan ti ročkas dragi Alene", "Fenomenalno", "Bombončić", "Genijalno" - neki su od ostalih komentara, a bilo je i onih koji priznaju da im se više sviđao izgled bez kose.