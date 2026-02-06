Hari Mata Hari najavio koncertnu turneju po Hrvatskoj, novu pjesmu i otkrio kako dugo očekivani album stiže krajem godine

Jedan od najvažnijih autora i izvođača regionalne glazbene scene, Hari Mata Hari, obilježava 40 godina karijere velikom koncertnom turnejom „Koncerti ljubavi“ po Hrvatskoj, čime Hari na poseban način otvara novo desetljeće svoje bogate glazbene priče.

“Ostvario sam svoj dječački san” istaknuo je Hari na održanoj konferenciji za medije u hotelu Admiral te se osvrnuo na četiri desetljeća karijere, govoreći o glazbenom putu koji je obilježen iskrenim emocijama, vjernošću publici i pjesmama koje su s vremenom postale dio zajedničkih uspomena.

Slavljenička turneja započinje 7. ožujka u Virovitici, nastavlja se 8. ožujka u Splitu, gdje će Hari Mata Hari sa splitskom publikom proslaviti Dan žena u dvorani Gripe, a veliko finale zakazano je za 14. ožujka u Areni Zagreb, najvećoj koncertnoj dvorani u Hrvatskoj i simboličnoj kruni ove jubilarne godine.

Posebno emotivan trenutak razgovora bio je vezan uz koncert u Areni Zagreb, koji dolazi upravo u godini velikog jubileja i predstavlja jedan od najznačajnijih trenutaka u njegovoj karijeri.

“Siguran sam da će nastup u Areni biti zaista spektakl. Dat ću sve od sebe na pozornici da publici pružim ono što su čekali godinama. Svoj glazbeni put započeo sam u Zagrebu i drago mi je da upravo u njemu zaokružujem ovo četvrto desetljeće i otvaram još jedno poglavlje karijere.”

Poseban emotivni okvir turneji daje i nova pjesma „Odavno si ti u srcu mom“, koju Hari Mata Hari predstavlja nakon punih deset godina. Riječ je o ljubavnoj baladi koja na najljepši način najavljuje turneju „Koncerti ljubavi“, a premijerno će biti objavljena 12. veljače, uoči Valentinova. Već prve reakcije publike i fanova upućuju na to da je riječ o pjesmi koja će obilježiti 2026.

Govoreći o novoj pjesmi, Hari je najavio kako će „Odavno si ti u srcu mom“ publika imati priliku čuti uživo već na ovoj turneji.

“Pjesma je melankolična, ljubavna balada koja govori o neprežaljenoj i neostvarenoj ljubavi. Glavnu ulogu u spotu za ovu pjesmu ima pas, koji promatra ljubavnu priču svojim očima.“

Hari najavio izlazak novog albuma

Vijest koju je Hari najavio, a koja će razveseliti mnoge je rad na novim pjesmama i albumu koji bi premijerno trebao izaći krajem godine.

“Debelo sam zagazio u izradu novog albuma, to mi je sad u fokusu i na to mi odlazi najviše energije, kreativnosti i inspiracije zadnje vrijeme. Želio bi publici osim koncerata, pokloniti u ovoj jubilarnoj godini i ovaj dugo iščekivani album.”

Veliki hitovi ispunit će dvorane

Hari će zapjevati na koncertima legendarne hitove kojima je osvojio srca mnogih. „Prsten i zlatni lanac“, „Baš ti lijepo stoje suze“, „Volio bih da te ne volim“, „Ružmarin“, “Javi se”, “Strah me da te volim”, “Kad dođe oktobar”, “Svi moji drumovi”, “Lejla” i mnogi drugi, danas su klasici regionalne glazbene scene, koji se jedva čekaju uživo čuti.

“Uvijek mi je drago čuti kako stihove mojih pjesama znaju i djeca koja, u vrijeme kad su ti hitovi izašli, nisu bili ni rođeni. Pjesme se prenose s generacije na generaciju. U obiteljima ih najčešće slušaju mame, pa prenose na djecu.”

Publiku na koncertima očekuju najveći hitovi, a najavljeni su i dueti iznenađenja.

“Prijatelja imam diljem cijele Hrvatske, s mnogima sam snimio i duete: s Tajči, Ninom Badrić, Ivanom Banfić, veliki sam prijatelj i s Petrom Grašom. Bit će mi drago neke od njih ugostiti i na pozornici.”

“Kad se povežem s publikom, sva trema nestaje”

Hari Mata Hari otvoreno govori o emocijama koje ga prate pred svaki izlazak na pozornicu. I nakon četiri desetljeća bogate glazbene karijere, uzbuđenje i trema ostaju sastavni dio njegovih nastupa, a upravo publika daje smisao svemu što radi.

“Nemam tremu od nastupa, međutim kao glazbenik kojem je posao imati pozornost publike imam tremu od povezanosti s publikom, da se svidim publici. Želja mi je uvijek ostvariti interakciju s publikom, a kad osjetim povezanost s publikom sva trema nestaje”.

“Pjevao sam na mnogim mjestima, prošle godine i u Lisinskom, ali ovi koncerti biti će nešto novo”

Nakon prvog koncerta turneje u organizaciji Omot produkcije u Virovitici 7. ožujka 2026, Hari Mata Hari stiže na Dan žena, 8.3. na splitske Gripe, a kruna obljetničke turneje biti će 14.3. u Areni Zagreb, kad će se najveća dvorana u Hrvatskoj ispuniti ljubavlju i romantikom. Ne propustite svoja mjesta osigurati na Eventim.hr ili Eventim prodajnim mjestima.