FOTO Naš pjevač koji je suprugu ostavio zbog kolegice skinuo više od 25 kilograma: 'Dan bih započeo s nekoliko krafni'

Splitski pjevač Marko Pecotić Peco prije nekoliko godina zadivio je javnost svojom nevjerojatnom transformacijom. Naime, on je dugo godina vodio bitku s viškom kilograma, a kada je brojka na vagi premašila 110 kilograma odlučio je promijeniti svoju rutinu. Otada je izgubio preko 25 kilograma s pomoću liposukcijske dijete i vježbanja te je iz svakodnevice izbacio konzumaciju alkohola i duhana.

- Došao bih na Marjan, na Institut, i počeo hodati uzbrdo, do zastave i križa, bilježio sam i snimao svaki svoj novi uspjeh, to su bili mali pomaci, ali u toj fazi jako bitni. Bilo je bitno da bude bitno, da se svakoj uspješno prijeđenoj ruti radujem, jer znate kako to ide... Prvi dan te smeta tuta, drugi dan su te nažuljale patike, treći dan je padala kiša, stotinu je razloga zbog kojih možeš učas odustati. Ali ako imaš želju, ako imaš cilj, kad se on iskristalizira, ti za svaki problem nalaziš rješenje - ispričao je svojevremeno Peco za Slobodnu. Priznao je i kako je izgledao njegov plan prehrane prije nego ga je promijenio. - Dan bih započeo s nekoliko krafni, burekom ili pizzetama, a onda, od pet poslijepodne, početak tonske probe 'zalio' gemištom, koji bi se do kraja večeri neumorno izmjenjivao s 'jack colama - priznao je Splićanin koji je javnosti najpoznatiji po aferi kada je napustio bivšu suprugu Irenu zbog kolegice iz benda Silvije Dvornik.

Otkrio je i to da ga je na promjenu stila života potaknula i smrt dalmatinskog slavuja Vinka Coce, a odlučio se upravo na spomenutu liposukcijsku dijetu koju mu je preporučio voditelj Dalibor Petko. Zahvaljujući toj preporuci skinuo je dodatnih deset kilograma u samo dva tjedna. Svoj je jelovnik složio s pomoću nutricionista i uveo je intenzivnije treninge. Danas svoju kilažu održava samo trčanjem. U borbu s prekomjernom tjelesnom masom krenuo je još 2018. godine, no nije uvijek išlo sve glatko. Priznao je kako nije imao potporu svoje okoline. - Kad nema ni jedne pive, ni jednog 'Jacka', jasnije vidiš stvari u životu, vidiš ljude koji su iskorištavali tvoju dobrotu, i one koje si nezasluženo stavljao u drugi plan. Ljudi su proračunati i naučili su me pameti. Svaku svoju školu teško sam platio, ali da nisam, ja ne bih bio to što jesam. Ne bih danas bio zaista sretan. Prolazim svakodnevno taj put, uživam u društvu osoba koje će, u 5 minuta, napuniti moj život za pola posto. To znači više nego što mislimo. S kim si, takav si, poprima puni smisao u mom životu - nadovezao se Peco.

Podsjetimo, splitski pjevač je krajem 2022. bio u najvećem fokusu javnosti u svojoj cijeloj karijeri zbog priznanja da se razvodi od supruge Irene nakon čak 16 godina braka. Tada je priznao da je razlog tome njegova nova ljubav. U medijima se odmah počelo šuškati da je riječ o njegovoj bliskoj suradnici s kojom već godinama odrađuje nastupe, a tu vijest Pecotić je i sam potvrdio. - Da, Silvia Dvornik i ja smo zajedno - priznao je Pecotić tada za Slobodnu. Njegova nova djevojka Silvia Dvornik osim što se bavi glazbom, tada je radila i kao savjetnica u jednom splitskom trgovačkom centru, a njezina sestra poznata je splitska fotografkinja Sonja Dvornik. Tada je Peco, kako ga od milja zovu, rekao i da treba kratki odmor od medija zato što je takva objava o razvodu unijela "pomutnju" te je kazao da "trebaju odmak od javnosti".

- Razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... To moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira na to što je i s druge strane to riješeno - iskren je bio Peco. Kao što smo već naveli, Peco je bio u braku čak 16 godina s Irenom Pecotić, a zajedno imaju i dva sina Ivana i Andru, dok je Silvia također imala partnera. Nakon što je vijest o razvodu izašla u javnost oboje su deaktivirali Instagram profile. Godine 2019. Silvia se pridružila Pecinom bendu, a među njima je zaiskrilo. - Marko je puno smršavio, ma okrenuo đir za 180 stupnjeva. Totalno se promijenio... Budući da sada izgleda kao Ken, šalimo se da smo splitski Barbie i Ken. Ja bjonda, on crn i mršav - kazala je ponosna na svog Marka, u svibnju 2020. godine.

Osim toga, mediji su tada pisali i da je Silvia bila u jako dobrim odnosima i s Pecinom tadašnjom suprugom Irenom te da su se svi zajedno družili. A da u tome ima istine, pokazale su i fotografije na društvenim mrežama. One dvije su 2020. zajedno navijale i pozirale držeći veliki transparent s naslovom "Run, Peco, run". Također, Silvia je komentirala Irenine fotografije, a čak je lajkala i romantičnu fotografiju koju je Irena posvetila svom tada suprugu.

