FOTO Na vjenčanju godine u Dubrovniku jedna dama je ukrala svu pažnju jednim detaljem koji je nosila

Na vjenčanju Nicole Artukovich i Liama Stewarta gosti su se potrudili zablistati u svečanim kombinacijama, a na ulazu u crkvu svetog Ingnacija jedna je dama posebno privukla pažnju svojim modnim odabirom. Svi su uočili damu koja je preko svečane odjeće imala hrvatsku zastavu. I mladenka je na vjenčanju ponosno isticala svoje korijene pa je nosila tradicionalne konavoske naušnice, a vjenčanica je također bila s potpisom naše dizajnerice Aleksandre Dojčinović.

Nicole većinu ljeta provodi na našem jugu i odmara u mjestu Molunat smještenom na krajnjem jugu Hrvatske, 20 kilometara jugoistočno od Cavtata. Mjesto je to iz kojeg dolaze njezini baka i djed, a Nicole koja je rođena i odrasla u Americi na društvenim mrežama često ističe svoje hrvatske korijene. Na Instagramu je jednom objavila i fotografiju broda i napisala kako je baš tim brodom njezin djed 1953. godine odlučio pobjeći od komunističkog režima. - Moj djed pobjegao je od komunističkog režima 1953. na ovom brodu s bakom i dvojicom najboljih prijatelja. Tražio je Talijane da brod vrate u njegovo selo, kako bi njegova obitelj mogla i dalje ribariti. Naši rođaci još ga uvijek koriste - napisala je Nicole.

Vjenčanje godine u Dubrovniku, kako su mnogi nazvali veliki sudbonosni dan Nicole Artukovich i Liama Stewarta, potrajalo je do ranih jutarnjih sata. Ova Amerikanke konavosko-hercegovačkih korijena i poznati hokejaš i sin slavnog Roda Stewarta jučer popodne su izmijenili bračne zavjete u Crkvi svetog Ignacija na Jezuitima i potom su za svoje uzvanike priredili zabavu na tvrđavi Lovrijenac. Na putu od crkve do tvrđave svadbenu povorku je uhvatila kiša i svi su dosta pokisli, ali to nije utjecalo na njihovo raspoloženje i uz glazbenu pratnju gajdi, uz koje je ispred crkve zapjevao i Rod Stewart, mladenci i gosti su došli do Lovrijenca.

31.05.2024. Dubrovnik - Vjencanje Nicole Artukovich i Liama Stewarta Photo: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uzvanici su uživali u tradicionalnim dubrovačkim jelima, a osim DJ-a, goste je zabavljala dubrovačka klapa Kaše, kao i saksofonist Željko Barač i poseban glazbeni gost iznenađenja - Petar Grašo. Izveo je svoju pjesmu "Ako te pitaju" i svojim dolaskom iznenadio je mladenku koja je i zaplakala, piše Dubrovački dnevnik. Dobro raspoložen na vjenčanju svog sina, kojeg je dobio u braku s Rachel Hunter, bio je i Rod Stewart koji je u jednom trenutku uzeo i metlu i počeo je čistiti pod i plesati, što je dobro nasmijalo okupljene.