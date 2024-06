FOTO Kći Zdravka Čolića pokazala kakvu su mu zabavu pripremili za rođendan

Bosanskohercegovački pjevač Zdravko Čolić proslavio je svoj 73. rođendan u krugu obitelji, a djelić atmosfere podijelila je na društvenoj mreži Instagram i njegova kći Una. - Tatin rođendan - kratko je napisala lijepa 22-godišnja brineta. Pjevač je za svoj rođendan imao rođendansku tortu, a pokraj nje Una je fotografirala i čaše te ostatak stola koji je bio dekoriran čašama te šumskim voćem.

Podsjetimo, Zdravko Čolić u braku je sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, a par se upoznao u Makarskoj. Osim kćeri Une imaju i kći Laru. Pjevač je znao često isticati kako je povezan s obitelji, a svojevremeno je prokomentirao i Uninu aktivnost na društvenim mrežama.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva. Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - objasnio je jedan od omiljenih pjevača na ovim prostorima.

Inače, Una Čolić vrlo je popularna na društvenim mrežama. Često s pratiteljima dijeli trenutke iz svakodnevnog života, a njen profil obiluje fotografijama iz izlazaka, luksuznih restorana i putovanja na koja često ide.

Foto: Instagram

Nedavno je tako Una na Instagramu pratitelje obavijestila da početak proljeća provodi na Zlatiboru, poznatom lječilištu smještenom u planinama. Na naslovnoj slici Una nosi samo jednodijelni kupaći kostim i ogrtač dok pozira u lječilišnoj kupaonici. Ostatak fotogalerije posvetila je prizorima odmarališta, među kojima se mogu vidjeti bazen, ležaljke, sauna, luksuzna soba za noćenje, zabavni park smješten neposredno pored hotela, a kao šlag na tortu prikazan je hranom ispunjen stol. U opis fotografije stavila je 'Nedjelja'.

