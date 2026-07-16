Zašto je 'Zaluđenost' najisplativiji film u povijesti? Barker je u eri aplikacija za upoznavanje pogodio generacijsku tjeskobu

Dok holivudski studiji redovito troše i po 200 milijuna dolara na blockbustere koji na kraju jedva vrate uloženo, jedan je 26-godišnji redatelj svima pokazao da za pravi hit ponekad treba samo dobra ideja, kamera i puno hrabrosti. Horor film "Zaluđenost" ("Obsession"), sniman za svega 750 tisuća dolara, do sada je diljem svijeta zaradio više od 400 milijuna dolara i time postao najisplativiji film s proračunom ispod milijun dolara u povijesti kinematografije, pretekavši čak i legendarni "U zmajevom gnijezdu" Brucea Leeja iz 1973. godine.

Na prvi pogled "Zaluđenost" djeluje kao još jedan film o nadnaravnom. Međutim, Barker je od početka imao drukčiju ideju. Umjesto priče o demonima, ukletim kućama ili čudovištima, želio je istražiti ono što je često mnogo strašnije - ljudsku opsesiju. Bear (Michael Johnston), nespretan i usamljen zaposlenik trgovine glazbenim instrumentima, godinama je tiho zaljubljen u svoju prijateljicu Nikki (Inde Navarrette). Kada slučajno aktivira misteriozni predmet nazvan "One Wish Willow", vrbu koja ispunjava jednu jedinu želju, i poželi da ga Nikki zavoli više od ikoga na svijetu, ta se želja doista ostvaruje. No ono što je trebalo biti ispunjenje snova, brzo prerasta u opsesivan, posesivan i naposljetku krvav košmar.

Upravo ta emocionalna dimenzija izdvojila je "Zaluđenost" od brojnih suvremenih horora. Umjesto da se oslanja na jeftine trikove i vriskove, Barker gradi napetost atmosferom, zvukom, dugim kadrovima i neizvjesnošću koja traje gotovo tijekom cijelog filma.

Redatelj je priznao je da je ideju dobio gledajući staru epizodu Simpsona za Noć vještica u kojoj se pojavljuje "majmunova šapa", i začudio se koliko se malo taj motiv zapravo iskoristio u modernom hororu. Odlučio ga je iskoristiti kao okvir za priču o toksičnoj opsesiji i usamljenosti, umotanu u žanrovski pristupačan, ali psihički nelagodan paket.

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Curry Barker do prošle godine nije bio poznat kao filmaš, nego kao polovica komičarskog YouTube dua "That's a bad idea", koji je s prijateljem Cooperom Tomlinsonom vodio godinama, sakupivši stotine milijuna pregleda. Prekretnica se dogodila 2023., kada je na YouTube postavio kratki horor "The Chair", ("Stolica") pogledan više od 10 milijuna puta, što mu je otvorilo prva vrata u Hollywoodu. Godinu poslije snimio je cjelovečernji found-footage horor "Milk & Serial", i to za nevjerojatnih 800 dolara. Nakon što godinu dana nije uspio pronaći distributera, Barker je film jednostavno besplatno objavio na svom kanalu. Film je postao viralni hit, ušao je na Varietyjev popis najboljih horor ostvarenja te godine te mu je donio zastupanje ugledne agencije UTA.

Upravo je tada producent James Harris kontaktirao Barkera s idejom da njegov kratki film pretvori u cjelovečernje ostvarenje. Barker mu je umjesto toga ponudio posve novu priču "Zaluđenost". Film je sniman svega dvadesetak dana, a mladi redatelj potpisao je scenarij i montažu. Nakon trijumfalne premijere na Filmskom festivalu u Torontu 2025., gdje je publika ustala na noge, izbila je prava licitacijska bitka studija za prava distribucije. Pobijedio je Focus Features, otkupivši film za oko 15 milijuna dolara, najveću ikad plaćenu cijenu za žanrovski film u povijesti tog festivala. Barkeru je uspjeh već donio i sljedeći veliki angažman: režiju novog filma "Teksaški masakr motornom pilom" za studio A24.

Marketinška kampanja bila je jednako pametna koliko i sam film. Studio je napravio pravu, funkcionalnu web-trgovinu na kojoj se navodno prodaje replika Vrbe koja ispunjava želju, uz upozorenje da se želje trebaju "koristiti odgovorno". Postavljena je čak i lažna telefonska linija za "žrtve neuspjelih želja", koju su korisnici društvenih mreža masovno zvali i dijelili snimke poziva.

Hashtagovi #OneWishWillow i #ObsessionMovie eksplodirali su na TikToku, gdje su korisnici snimali "otpakiravanja" tajanstvenog predmeta i predlagali vlastite želje. Jedna od ključnih scena filma, trenutak kad Nikki u prepunom restoranu vrišti "Ne, ne, ne", pretvorila se u meme korišten u bezbroj komičnih videa, dok je njezina sve jezivija šminka pokrenula trend #uncannymakeup, s pojedinim videima koji su prikupili i po nekoliko milijuna pregleda.

“Zaluđenost” je u biti film o vrlo suvremenom strahu: što ako nas vlastita želja za ljubavlju odvede predaleko? U eri aplikacija za upoznavanje, poruka koje ostaju bez odgovora i stalnog analiziranja tuđih signala, Barkerov film pogađa generacijsku tjeskobu. Zato nije čudno da je publika na njega reagirala tako snažno. Iza horor efekta krije se nešto prepoznatljivo, gotovo neugodno intimno. Film ne plaši samo čudovištima, nego i idejom da čovjek može sam sebe pretvoriti u vlastitu propast.