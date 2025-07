FOTO Maja Šuput pokazala isklesano tijelo u badiću! Bračne ponude pristižu joj sa svih strana: 'Udaje se za mene'

Jedna od najpopularnijih domaćih glazbenica, Maja Šuput ove dane provodi u lijepom Poreču kako bi barem nakratko predahnula od nastupa prije ljetne i užarene sezone nastupa. U luksuznom resortu pridružio joj se i njezin preslatki sinčić Bloom, koji trenutačno uživa u pravim ljetnim radostima. Nove fotografije glazbenice na društvenoj mreži Instagram izazvale su val pozitivnih reakcija njezinih vjernih obožavatelja. U crno-bijelom bikiniju, koji joj stoji kao saliven, omiljena pjevačica pokazala je da je nastavila dalje nakon razvoda od bivšeg supruga Nenada Tatarinova.

"Vacay mood on", napisala je Maja uz fotografije ispod kojih je dobivala samo pohvale. - "Ljepotice, udaj se za mene", "Predobra si", "Prelijepa", "Goriš lutko", samo su neki od komentara obožavatelja.

Podsjetimo, nedavno je Maja Šuput gostovala u Večernjakovom popularnom podcastu Show². Tema s našom glazbenicom nije nedostajalo, s obzirom na to da je samo nekoliko dana prije gostovanja kao iz vedra neba objavila vijest da se rastala nakon šest godina braka. Također, u nastavku možete i pogledati cijeli podcast s Majom Šuput, a ekskluzivno nam je otkrila i pokoji detalj njezina novog početka – kako je ponovno biti slobodna žena, zašto je baš tada objavila vijest o razvodu, pišu li joj sada muškarci učestalije u porukama na društvenim mrežama te ima li savjet za žene kako da ostanu u korektnim odnosima s bivšim partnerima.

– U mojoj se glavi nije ništa promijenilo s obzirom na to da sam ja u ovom statusu već neko vrijeme. Nisam ja sebe iznenadila kao vas prije koji dan svojom objavom. Nisam vas ni željela tako iznenaditi, no natjerala me sila da to tako objavim. Doznala sam da će mediji objaviti tu vijest pa sam onda stisnula gas – priznala nam je kroz smijeh dodajući kako nikome ne kani dijeliti savjete o vezama jer ih ni sama ne bi slušala.

S glazbenicom i poduzetnicom razgovarali smo i o njezinim novim projektima koje je realizirala u posljednjih nekoliko mjeseci. Maja je poznata kao velika radoholičarka pa je tako prije mjesec dana snimila pjesmu "3 i 15", završila snimanje nove sezone omiljenog showa Nove TV "Supertalent", a posudila je i glas za crtani film "Štrumpfovi", i to omiljenom liku Štrumpfete. Otkrila nam je i da će sada snimiti novu pjesmu, nešto komercijalniju, te se nada kako će njome razveseliti svoje vjerne obožavatelje. Zanimljivo je i da Maja više ne nastupa kao solo izvođačica na vjenčanjima, već samo kao gošća. Prisjetila se i vrlo neugodne situacije na jednoj svadbi, o čemu više možete doznati u našoj emisiji na YouTubeu.

Osim toga, otkrila je i tko joj je najveća podrška i rame za plakanje, zašto svoju majku Danicu ne voli opterećivati svojim problemima, zašto su je opsjedali paparazzi 2000-tih godina i kako se nosila s time, kakva je šefica te kakav odnos ima sa svojim zaposlenicima. Zaigrali smo i igricu "ILI – ILI", u kojoj su joj bila ponuđena imena među kojima je morala birati ona koja su joj draža pa je tako, među ostalim, birala između Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, a koga je sve odabrala i zašto, doznajte u našoj emisiji.