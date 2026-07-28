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EMOTIVNA REAKCIJA

Nina Badrić objavila znakovitu poruku nakon vandalizma u Međugorju pa podijelila fotku s majkom s Brda ukazanja

Foto: Privatna arhiva
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 16:45
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Nakon što su se u utorak ujutro proširili potresni prizori iz poznatog hercegovačkog svetišta, Nina Badrić nije skrivala tugu

Vijest o vandalskom činu u Međugorju, gdje je u utorak rano ujutro zapaljen vanjski oltar crkve sv. Jakova i oštećen Gospin kip, potresla je brojne vjernike, a među prvima se oglasila pjevačica Nina Badrić. Na svom Instagram profilu podijelila je video snimku na kojoj se vide posljedice paleži na vanjskom oltaru. Uz taj prizor napisala je snažnu poruku, parafrazirajući Isusove riječi s križa: "Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine".

Njezina objava, u kojoj je pozvala na oprost umjesto na osudu, brzo je privukla veliku pažnju i brojne komentare podrške. Ovaj čin, za koji je policija u međuvremenu uhitila osumnjičenog muškarca, očito je duboko pogodio pjevačicu koja godinama otvoreno svjedoči o svojoj vjeri i često posjećuje Međugorje tražeći duhovni mir.

Foto: Instagram screenshot

Foto: Instagram screenshot

Svoju emotivnu vezu s tim marijanskim svetištem dodatno je naglasila drugom, osobnijom objavom. Pjevačica je podijelila i dirljivu fotografiju na kojoj pozira sa svojom majkom Milom, snimljenu tijekom jednog od njihovih posjeta Brdu ukazanja. Uz fotografiju je kratko napisala "Naše Međugorje", dodavši emotikon bijelog srca, čime je pokazala koliko joj to mjesto znači na osobnoj i obiteljskoj razini.

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Badrić je izrazito bliska s majkom, a njihovi zajednički odlasci u Međugorje, gdje često pronalazi utjehu i snagu, za nju predstavljaju posebne i dragocjene trenutke. Podsjetimo, komentar na uništavanje svetišta u Međugorju dao je i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dejan Lovren.

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Ključne riječi
majka Nina Badrić Međugorje showbiz

Komentara 3

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BR
Brnjonjo
17:52 28.07.2026.

Šta ne paše vam kada se spomene anti kršćanska hajka, koja ima svoje posljedice kao ova zanja? A da se netko šegači rodnim i inim pravima već bi se pisale kaznene prijave.

RO
romobil
17:24 28.07.2026.

Još jedan vidjelac...

Avatar korisničko_ime
korisničko_ime
17:22 28.07.2026.

I parazitiranje kreće 3,2,1... Nina na pole positionu.

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