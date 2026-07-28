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DRUGA STRANA SLAVE

Bio je beskućnik i ovisnik, zbog depresije razmišljao o najgorem, a onda je spas pronašao u vjeri

Open-air festival Rock im Park
Foto: Daniel Karmann/DPA
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.07.2026.
u 20:45
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Glazbenik Jacoby Shaddix imao je teško djetinjstvo obilježeno razvodom roditelja i beskućništvom. Spas je pronašao u glazbi, osnovavši 1993. bend Papa Roach s bubnjarom Daveom Bucknerom

Jacoby Shaddix, karizmatični frontmen benda Papa Roach, danas slavi okrugli 50. rođendan. Iza planetarnog uspjeha hita "Last Resort" krije se mračna priča o siromaštvu, ovisnosti i borbi za život koju je na kraju ipak dobio. Rođen 1976. u Kaliforniji, Jacoby Shaddix imao je teško djetinjstvo obilježeno razvodom roditelja i beskućništvom. Spas je pronašao u glazbi, osnovavši 1993. bend Papa Roach s bubnjarom Daveom Bucknerom. Ime benda posveta je njegovim djedovima koji su također bili glazbenici. Prije nego što je započeo glazbenu karijeru, Shaddix je radio kao perač posuđa i domar kako bi platio stanarinu. 

Globalni proboj dogodio se 2000. godine s albumom "Infest" i singlom "Last Resort". Pjesma koja je postala himna generacije bila je izravan odraz Shaddixovih unutarnjih demona i borbe s depresijom. Dok je na pozornici djelovao kao samouvjerena rock zvijezda, iza kulisa je tonuo sve dublje u ovisnost o alkoholu i drogama. Uspjeh je njegove osobne bitke učinio još težima, a stihovi pjesama poput "Scars" postali su bolno iskrena kronika njegovog unutarnjeg stanja.

Vrhunac krize dogodio se 2012. godine, kada je Shaddix dotaknuo samo dno. Kasnije je priznao da je u tom mračnom razdoblju ozbiljno razmišljao o samoubojstvu, osjećajući se potpuno slomljeno. U presudnom trenutku od najgoreg ga je odvratila pomisao na suprugu Kelly, s kojom je u braku od 1997., i njihova tri sina. Svijest da bi njegov odlazak uništio obitelj bila je prekretnica koja ga je natjerala da potraži pomoć i započne najtežu bitku svog života - onu za trijeznost.

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Open-air festival Rock im Park
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Proces oporavka bio je mukotrpan, no Shaddix je u njemu pronašao novi smisao. Potpuno je promijenio život, prestao je s porocima i okrenuo se vjeri, ističući kako mu je kršćanstvo pomoglo pronaći unutarnji mir. Iako je tijekom pandemije imao kratki recidiv, brzo se vratio na pravi put. Danas je Jacoby, pored glazbene karijere, i glasan zagovornik razgovora o mentalnom zdravlju, a svoju životnu priču pretvorio je u poruku za sve one koji se bore s demonima, dokazujući da se i nakon najtežih padova može pronaći iskupljenje. 

*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
Papa Roach Jacoby Shaddix glazbenik showbiz

Komentara 1

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Avatar krcedolac
krcedolac
21:32 28.07.2026.

I slučajno baš spas našao u vjeri svojih roditelja i gle čuda to je baš ona jedina prava.

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