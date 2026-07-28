Nova tragedija za slavnu pjevačicu: Nakon supruga ostala je i bez druge važne osobe

Samo godinu dana nakon što se oprostila od supruga s kojim je provela gotovo šest desetljeća, legendarna country pjevačica Dolly Parton suočava se s novim teškim gubitkom. Njezin stariji brat, Coy “Denver” Parton, preminuo je u četvrtak, 23. srpnja, u dobi od 82 godine. Vijest je potvrdila pogrebna tvrtka Atchley iz Seviervillea u Tennesseeju, rodnog kraja slavne obitelji, no uzrok smrti nije objavljen javnosti. Denverov odlazak još je jedan u nizu udaraca za ovu blisko povezanu obitelj koja je u posljednjih nekoliko godina ispratila čak nekoliko svoje braće, a za samu Dolly ovo je razdoblje obilježeno ne samo obiteljskim tragedijama, već i vlastitim zdravstvenim bitkama koje su zabrinule njezine obožavatelje diljem svijeta.

Za razliku od svojih sestara Dolly i Stelle, koje su izgradile svjetske glazbene karijere, Denver Parton bio je čovjek koji je svoj život proveo daleko od svjetala pozornice. Opisan kao “možda najprivatniji” od dvanaestero djece Avie Lee i Roberta Leeja Partona, Denver je cijenio anonimnost i miran život. Po zanimanju je bio rukovatelj dizalicom te je, slijedeći stope starijeg brata Davida, godinama gradio mostove diljem Tennesseeja. Njegova osmrtnica otkriva da je bio i predani poljoprivrednik na vlastitom imanju te strastveni lovac. Njegova sestra Stella Parton u izjavi za časopis People potvrdila je njegovu povučenu prirodu. “Moj brat Denver bio je duboko privatna osoba. Cijenim ljubazne poruke i izraze sućuti u ime svojih nećakinja Chris i Jennifer te ostatka moje obitelji”, poručila je. U skladu s njegovim životnim stilom, posljednji ispraćaj bit će održan u najužem krugu obitelji.

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Denverov odlazak produbljuje tugu koja se nadvila nad obitelj Parton, koja je u manje od deset godina doživjela čitav niz bolnih gubitaka. Godine 2018. preminuo je mlađi brat Floyd, a 2021. i brat Randy, također glazbenik. Početkom 2024. godine obitelj se oprostila i od najstarijeg brata Davida. Stella Parton je u jednom ranijem intervjuu progovorila o specifičnoj boli koju nosi gubitak braće i sestara. “Izgubiti roditelje je jedno... to je prirodan tijek života. Prihvatiš tu promjenu od toga da imaš roditelje do toga da si siroče. Ali s bratom ili sestrom to ne prihvaćaš tako lako. Braća i sestre su ti bliži od ikoga jer su s tobom cijeli tvoj život. Nisam shvaćala da će to biti tako bolno iskustvo”, iskreno je priznala, opisujući vezu koja ih je sve spajala od teškog djetinjstva u siromaštvu.

Ova posljednja tragedija dolazi u iznimno teškom razdoblju za samu Dolly Parton. U ožujku 2025. godine preminuo je njezin suprug Carl Dean, s kojim je bila u braku gotovo 60 godina. Njegov je odlazak ostavio, kako je sama rekla, “rupu u njenom srcu”. “Bolje sam nego što sam mislila da ću biti. S njim sam provela 60 godina. Morat ću ponovno naučiti neke stvari koje smo radili zajedno, ali on će zauvijek ostati blizu mene”, izjavila je tada za lokalne medije u Tennesseeju. Uz emocionalni teret, 80-godišnja pjevačica bori se i s vlastitim zdravstvenim problemima. U svibnju je morala otkazati niz dugo iščekivanih koncerata u Las Vegasu zbog, kako je otkrila, problema s bubrežnim kamencima te narušenim imunosnim i probavnim sustavom. Unatoč svemu, nije izgubila svoj prepoznatljivi optimizam. “Zamislite me kao stari klasični automobil koji, jednom kad se restaurira, može biti bolji nego ikad”, poručila je tada zabrinutim obožavateljima.

Denver Parton iza sebe je ostavio suprugu Carolyn, roditelje te braću Larryja, Davida, Randyja i Floyda, kao i nećakinju Tever Parton te šogore Carla Deana i Raya Buzzea. Nadživjele su ga kćeri Chris i Jennifer, unuk Ian Parton sa zaručnicom Taylor York, brat Bobby Parton te sestre Willadeene Buzzeo, Dolly Parton, Stella Parton, Cassie Griffith, Freida Parton, Rachel George i Laura Price. U osmrtnici se, uz brojne nećake, nećakinje i rođake, spominju i posebni nećak Mitchell Blalock te bliski prijatelji Nancy Hurst i Kathy Farr, svjedočeći o tome da je, iako povučen, Denver bio voljen čovjek čiji će odlazak ostaviti veliku prazninu u srcima onih koji su ga poznavali.