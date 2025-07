FOTO Maida iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu svoje savršene linije

Maida, poznata iz showa 'Gospodin Savršeni', izuzetno je posvećena održavanju svoje fizičke forme. Na društvenim mrežama često dijeli trenutke iz svojih treninga, otkrivajući publici kako izgleda njezina svakodnevna rutina koja joj omogućuje zavidnu liniju i vidljive trbušne mišiće. Ovoga puta objavila je video iz teretane u kojem demonstrira vježbu guranja saonica, poznatu kao sled push. Ovaj zahtjevan trening dodatno naglašava njezinu predanost zdravom načinu života i postizanju vrhunskih rezultata.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Maida Ribić, tridesetogodišnja freelancerica iz Velike Kladuše s adresom u Sarajevu, u fokus javnosti dospjela je kao pobjednica četvrte sezone showa "Gospodin Savršeni". Njezina energija, samopouzdanje i svestranost odmah su zapele za oko neženji Milošu Mićeviću, koji ju je u dramatičnom finalu odabrao kao svoju srodnu dušu. Iako je romantična priča s Milošem Mićevićem započela idilično i budila nade u sretan kraj kao iz bajke, stvarni život nakon showa donio je drugačiji, realniji scenarij. Njihova veza, nažalost mnogih fanova, nije potrajala dugo nakon završetka snimanja.

Maida je u kasnijim intervjuima vrlo otvoreno i iskreno govorila o razlozima prekida i govorila je kako je osjećala da je Miloš bio više zabrinut oko toga da ne razočara drugu finalisticu, Barbaru, nego oko stvarne izgradnje i njegovanja odnosa s njom. Gledatelji su s nestrpljenjem iščekivali nastavak njihove ljubavne priče izvan kamera, no uslijedio je hladan tuš. Bajka nije imala sretan kraj, a par je ubrzo objavio da nisu zajedno. U medijima su se pojavile različite verzije priče o razlozima prekida, no Maida je, čini se, odlučila okrenuti novu stranicu i nastaviti dalje jača no ikad.

Maidin spektar talenata i interesa nije ograničen samo na osvajanje srca u romantičnim televizijskim formatima. Svoju svestranost i brojne vještine dokazala je i sudjelovanjem te pobjedom u još jednom popularnom kulinarskom showu, "Večera za 5". Prije nego što je postala poznato lice s televizijskih ekrana, Maida je s tek 19 godina otišla u Sjedinjene Američke Države gdje je radila kao dadilja.Nakon dvije godine provedene u Americi, vratila se u Sarajevo, obogaćena novim znanjima i životnim lekcijama. Sada živi u Sarajevu, gdje radi kao model, social media manager, trenerica fitnessa i grafička dizajnerica.